Regulă pentru asociațiile de proprietari din România. Accesibilitatea nu este un concept vag, ci unul definit expres în legislația românească.

Conform Legii nr. 448/2006, accesibilitatea reprezintă ansamblul de măsuri și lucrări prin care mediul fizic, informațional și comunicațional este adaptat la nevoile persoanelor cu handicap. Practic, este vorba despre toate intervențiile care permit unei persoane să își exercite drepturile în mod real, nu doar teoretic.

Această definiție are o importanță majoră, deoarece stabilește un standard: nu este suficient ca accesul să existe formal, ci trebuie să fie efectiv și utilizabil.

Deși cadrul legal definește clar accesibilitatea, legislația actuală nu instituie o obligație generală pentru toate clădirile rezidențiale de a implementa rampe sau alte soluții similare.

Excepțiile există, dar sunt limitate, în special în cazul construcțiilor realizate din fonduri publice sau al unor proiecte noi care trebuie să respecte norme tehnice actualizate.

Pentru majoritatea blocurilor deja existente, în special cele construite înainte de apariția acestor standarde, legea nu impune în mod direct lucrări de adaptare.

Această situație creează un vid legislativ aparent, în care multe asociații de proprietari consideră că nu au nicio obligație concretă.

În realitate, acest „gol” este completat de legislația privind nediscriminarea, care devine esențială în interpretarea obligațiilor.

Chiar dacă Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari nu prevede expres instalarea rampelor sau a altor adaptări în spațiile comune, acest lucru nu înseamnă că asociațiile pot ignora complet problema accesului.

Dimpotrivă, obligațiile apar din interpretarea cumulată a mai multor norme:

dreptul la egalitate de tratament;

accesul nediscriminatoriu la spații și servicii;

protecția persoanelor cu dizabilități.

În acest context, accesibilitatea devine nu doar o chestiune tehnică, ci una juridică.

În practică, autoritățile și instanțele nu analizează izolat fiecare lege, ci le interpretează împreună.

Astfel, chiar dacă o lege nu obligă explicit la montarea unei rampe, refuzul de a analiza sau de a implementa o soluție rezonabilă poate fi considerat o încălcare a dreptului la egalitate.

Această abordare transformă responsabilitatea asociațiilor de proprietari:

dintr-una formală (respectarea strictă a legii scrise),

într-una substanțială (asigurarea accesului real).

Cu alte cuvinte, lipsa unei obligații scrise nu mai este suficientă ca argument.

În acest context, asociațiile trebuie să își adapteze modul de acțiune.

Nu mai este suficient să invoce faptul că legea nu prevede explicit montarea rampelor. În schimb, trebuie să demonstreze că:

au analizat solicitările venite din partea persoanelor cu dizabilități;

au luat în calcul soluții tehnice posibile;

au evaluat proporțional costurile și beneficiile;

au adoptat o decizie justificată obiectiv.

Refuzul fără o astfel de analiză poate fi interpretat ca o formă de discriminare indirectă.

Așadar, deși legea nu impune în mod direct accesibilizarea tuturor blocurilor, definiția clară a accesibilității și aplicarea legislației anti-discriminare creează, în practică, obligații reale.

Pentru asociațiile de proprietari, diferența nu mai este între „obligatoriu” și „opțional”, ci între o abordare pasivă și una responsabilă, care ține cont de drepturile tuturor locatarilor.

Pentru a înțelege mai clar riscurile și obligațiile care decurg din lipsa accesibilizării, situația poate fi sintetizată astfel: