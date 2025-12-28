Expertul în conducere defensivă Titi Aur a spus, la „DC Conducem”, că regula „celor două secunde”, cunoscută pentru menținerea distanței între mașini în trafic, ar trebui aplicată și la semafoare pentru a evita accidentele.

El a explicat că regula celor două secunde înseamnă să păstrezi o distanță de siguranță față de mașina din fața ta. Totuși, mulți șoferi discută și despre aplicarea acestei reguli la semafor: să aștepți două secunde după ce s-a făcut verde înainte să pleci și să nu traversezi cu două secunde înainte să se facă roșu.

Titi Aur a spus că în București este periculos să urmezi regula exact: dacă mai stai două secunde după verde, ceilalți șoferi se enervează și pot reacționa agresiv.

El a mai zis că problemele apar când unii șoferi forțează semaforul și trec pe roșu, iar alții pleacă prea devreme la verde. Aceste situații pot duce la accidente grave, pentru că cel care forțează roșu accelerează și se poate ciocni cu cel care a plecat anticipat.

Titi Aur a explicat că multe accidente cu încarcerări în orașe apar exact din astfel de greșeli: unul încearcă să treacă pe roșu, altul pleacă prea devreme, și atunci apar coliziunile periculoase.

„Când vorbim de regula celor două secunde vorbim despre distanţa faţă de maşina din faţă. Dar foarte mulţi colegi din ţară vorbesc despre regula celor două secunde şi la semafor, care spune aşa: să pleci la două secunde după ce s-a făcut verde şi două secunde înainte de a se face roşu să nu mai treci. Doar că în Bucureşti mănânci bătaie dacă faci asta. După ce se pune verde să mai stai două secunde… deja îţi sar jumătate dintre şoferi în cap. Această trecere mai târziu un pic pe roşu şi mai devreme un pic la verde duce la accidente. Astfel de întâmplări se transformă în tragedii mari, pentru că cel care forţează pe roşu vine cu viteză mare şi când simte că trebuie să prindă mai accelerează puţin. Iar când mai găseşte unul care anticipează un pic (n.r. – pleacă de pe loc înainte să se facă verde) apar accidente grave şi avem accidente cu încarcerări în Bucureşti din astfel de faze. Aşa se produc cele mai multe accidente cu încarcerări din oraşe: unul forţează să treacă pe roşu, altul anticipează un pic şi în acel moment apar ‚scântei”, a punctat Titi Aur.

Cu o zi în urmă, Titi Aur a precizat că cel mai probabil motiv pentru carambolul de vineri de pe Drumul Expres Pitești – Craiova, unde au fost implicate 12 mașini și 32 de persoane, este ceea ce el numește „efectul de turmă”. El a explicat că acest efect nu se învață la școala de șoferi, ci doar la cursurile de conducere defensivă.

Practic, când oamenii conduc, mai ales pe autostradă sau drum expres, tind să meargă unul după altul, apropiindu-se tot mai mult și crescând viteza, doar pentru că văd că cei din jur fac la fel. Dacă un șofer merge mai repede sau mai aproape de mașina din față decât ar face în mod normal, ceilalți îl urmează, iar așa se formează coloane de mașini care merg prea aproape una de alta.

Titi Aur a mai zis că, de obicei, ajungem teferi acasă, dar dacă o mașină frânează mai brusc, de exemplu pentru că șoferul s-a speriat sau i s-a părut ceva, atunci urmează un lanț de frânări tot mai puternice. Problema e că mulți șoferi români nu păstrează distanța corectă față de mașina din față. El a explicat că regula este ca distanța să fie jumătate din viteza cu care mergi, exprimată în metri. De exemplu, dacă mergi cu 120 km/h pe drumul expres, ar trebui să ai cel puțin 60 de metri între tine și mașina din față.

Titi Aur a explicat că accidentele de circulație rareori au o singură cauză. El a spus că, de obicei, sunt mai multe motive care se combină. De exemplu, în cazul carambolului, primul șofer din coloană ar fi putut fi orbit de soare sau să fi crezut că vede un obstacol, a frânat mai mult decât trebuia, iar asta, combinat cu efectul de turmă – mașinile care merg prea aproape și prea repede unele de altele – a declanșat lanțul de coliziuni.

Expertul a mai criticat șoferii români pentru că nu respectă regulile de conducere defensivă. El a spus că mulți cred că trebuie să meargă cu viteza maximă permisă, unii chiar mai mult, pe drum expres sau autostradă, fără să adapteze viteza la condițiile de drum. Potrivit lui, asta e periculos și poate strica siguranța, dar dacă vrei să fii în viață și să nu-ți strici sărbătorile, trebuie să conduci responsabil și să adaptezi mereu viteza la situație.

Fostul pilot de raliuri Titi Aur a spus că un motiv pentru care accidentul de vineri s-a soldat doar cu trei răniți este că mașinile moderne au sisteme de siguranță care protejează șoferii și pasagerii. El a explicat că mașinile de azi absorb șocurile, au airbag-uri și centuri, iar dacă accidentul s-ar fi întâmplat cu Dacii sau ARO-uri vechi, victimele ar fi fost mult mai multe. Aur a subliniat că nu este vorba că șoferii conduc mai bine, ci că mașinile moderne protejează mult mai bine în caz de impact.

El a spus că, atunci când vizibilitatea e redusă, drumul e alunecos sau traficul e aglomerat, șoferii trebuie să meargă mai încet și să păstreze distanța corectă față de mașina din față. Aur a mai explicat că aproape niciun șofer din România nu vrea să accepte că, pentru a fi în siguranță pe autostradă la 130 km/h, trebuie să păstreze cel puțin 65 de metri față de mașina din față.

Mulți se enervează sau claxonează dacă cineva respectă această distanță, iar unii se simt deranjați să aibă pe cineva în față. Toate acestea creează tensiune în trafic și, deși de multe ori nu se întâmplă nimic, când apare un incident, se formează rapid accidente în lanț.