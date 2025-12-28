Recomandarea celor 19 grade Celsius a apărut în anii ’70, în plină criză petrolieră. La acel moment, locuințele erau slab izolate, ferestrele erau simple, iar sistemele de încălzire funcționau ineficient. Temperatura nu a fost stabilită ca una de confort, ci ca un compromis economic, menit să reducă rapid consumul de energie.

Specialiștii explică faptul că, în acel context, orice grad în minus conta, indiferent de impactul asupra confortului zilnic. Între timp, condițiile s-au schimbat radical, potrivit mariefrance.fr.

Astăzi, majoritatea locuințelor au ferestre termoizolante, pereți izolați și centrale mult mai performante. Aceste îmbunătățiri permit menținerea unei temperaturi stabile, cu pierderi mult mai mici de căldură.

Experții în management energetic susțin că, în prezent, temperatura de 19 grade nu mai reprezintă un standard echilibrat. Ea a fost gândită strict din perspectivă economică, nu ca un nivel optim pentru confortul zilnic.

Cercetările recente arată că o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius este mai potrivită pentru spațiile în care petrecem cea mai mare parte a timpului. La acest nivel, organismul își menține mai ușor temperatura internă, iar senzația de frig dispare fără a genera un consum excesiv.

În plus, menținerea unei locuințe prea reci favorizează apariția condensului și a mucegaiului, mai ales în zonele slab ventilate. O temperatură ușor mai ridicată reduce semnificativ aceste riscuri.

Specialiștii atrag atenția că nu este eficient să existe o temperatură unică în întreaga locuință. Fiecare spațiu are un rol diferit și necesită un nivel adaptat de încălzire.

Camerele de zi, precum livingul sau biroul, funcționează optim la aproximativ 20 de grade. Dormitoarele pot fi menținute la valori mai scăzute, între 16 și 18 grade, temperaturi care favorizează un somn mai odihnitor.

Băile au nevoie de mai multă căldură, în jur de 22 de grade, pentru a evita disconfortul termic după duș. Holurile și zonele de trecere pot rămâne mai reci, în jur de 17 grade, deoarece nu sunt spații de stat.

Termostatele inteligente permit setarea temperaturii diferit, în funcție de cameră, oră și rutină zilnică. Astfel, încălzirea funcționează doar acolo și atunci unde este nevoie, fără risipă inutilă de energie.

Deși se spune adesea că fiecare grad în plus crește consumul cu aproximativ 7%, specialiștii subliniază că o locuință prea rece poate duce, paradoxal, la cheltuieli mai mari. Disconfortul îi determină pe mulți să folosească încălzitoare suplimentare, să aerisească excesiv sau să forțeze sistemul de încălzire pentru a recupera rapid temperatura pierdută.