Sorin Grindeanu a explicat că poziția PSD este clară. El a spus că, dacă negocierile dintre instituții nu duc la o soluție comună, PSD va susține forma inițială a legii, cu pragul de 70 la sută.

Grindeanu a precizat că i-a transmis această poziție președintelui și premierului. El a adăugat că președintele trebuie să vină cu o propunere discutată deja și prezentată în coaliție, urmând ca partenerii politici să decidă dacă o acceptă.

„Punctul de vedere al PSD este următorul: dacă (…) cu această mediere între puterile statului nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD susţine păstrarea legii iniţiale, cu 70%. Ăsta este punctul de vedere al PSD. Eu am răspuns la aceste lucruri şi la preşedinte, i-am spus şi primului ministru. Eu cred că dacă e cineva care poate, conform Constituţiei, e preşedintele. Nu vreau să răspund în locul preşedintelui. Eu am spus punctul de vedere al PSD, nu vreau să vorbesc în locul altora. (…) Preşedintele vine cu o propunere pe care o are discutată şi ne-o propune în Coaliţie. Dacă suntem de acord, mergem mai departe cu acea formă”, a precizat Grindeanu.

Declarația lui Grindeanu vine în contextul în care discuțiile s-au împotmolit. Negocierile se concentrează pe procentul din salariu și pe perioada în care trebuie aplicată tranziția către noul sistem. Reprezentanții magistraților nu au acceptat deocamdată propunerile discutate.

Kelemen Hunor a anunțat că pensiile magistraților nu vor scădea sub 70 la sută. El a spus că negocierile mai pot viza doar perioada de tranziție. Aceasta ar putea fi extinsă la 15 ani dacă toate părțile ajung la un acord.

El a menționat că proiectul trebuie trimis în această săptămână către CSM pentru avizare. Hunor a amintit că anumite măsuri fiscale și stimulente economice vor intra în vigoare abia în 2026.

„Deci nu putem termina săptămâna fără să trimitem proiectul – adică Guvernul – şi celelalte măsuri trebuie trimise în avizare. Asta înseamnă vreo 10 zile, depinde de fiecare ministru cum se mişcă, dar nu am discutat de acel pachet. (…) Marea majoritate e de acord că noi trebuie să mergem la pachet cu magistraţii şi cu reforma din administraţia centrală, dar anumite elemente – vorbim de măsurile fiscale şi de stimulente pentru economie – nu vor intra în vigoare în 2026”, a adăugat el.

Ionuț Moșteanu a declarat că discuțiile trebuie închise miercuri. El a spus că solicitările reprezentanților magistraților din întâlnirile anterioare au fost, din punctul său de vedere, mult prea ridicate.

Moșteanu a precizat că în cursul zilei vor avea loc noi discuții între liderii coaliției. El a spus că se va încerca găsirea unei formule acceptate de toate părțile.

„Am stabilit aseară că, până la finalul zilei, până mâine, o să avem o soluţie agreată de toţi partenerii din coaliţie şi o să mergem cu ea mai departe. Până la finalul zilei vom discuta între noi, vom vedea unde ne putem întâlni, cumva ascultându-i şi pe magistraţi, au mai fost discuţii, înţeleg, pe parcursul zilei şi vor mai fi, şi vom avea o soluţie cu care trebuie să mergem mai departe. Dânşii la discuţia aceea de săptămâna trecută au vrut mult mai mult, de fapt, au venit: hai să discutăm, dar au vrut mult mai mult. În opinia mea şi a colegilor mei, este inacceptabil ce au cerut şi vom vedea dacă putem să ne întâlnim la o variantă comună”, a afirmat Moşteanu, la Parlament.

Miercuri va fi o decizie în coaliție pe acest pachet de măsuri.

„Au fost discuţii, nu ştiu dacă a vorbit preşedintele. Eu aştept să mă văd pe finalul zilei cu premierul, voi vorbi şi cu ceilalţi lideri din coaliţie să vedem, punând cap la cap informaţiile, unde am ajuns şi mâine vom avea o decizie de coaliţie pe acest pachet. Asta s-a stabilit ieri – miercuri închidem discuţia”, a transmis reprezentantul USR.

Magistrații au cerut 65 la sută din salariul brut și o perioadă de tranziție de 18 ani. Surse politice au spus că președintele Nicușor Dan ar putea convoca o întâlnire pentru a încerca deblocarea negocierilor.