Nicușor Dan a arătat că nu intenționează să se confrunte cu magistrații sau să îi „învingă”, ci mai degrabă încearcă să gestioneze o situație tensionată, în care reacțiile negative vin din ambele direcții.

Reforma pensiilor magistraților reprezintă una dintre prioritățile actualului guvern și vizează atât creșterea vârstei de pensionare, cât și reducerea cuantumului pensiilor. Primul demers legislativ inițiat în acest sens a fost respins de Curtea Constituțională a României, iar al doilea urmează să fie analizat tot de CCR.

Nicușor Dan a subliniat că rolul său nu este de a demonstra ceva împotriva magistraților, ci de a încerca să medieze un conflict complicat, în care orice intervenție atrage critici din ambele tabere. În continuarea declarațiilor, șeful statului a reluat o opinie exprimată la finalul lunii august, referitoare la volumul foarte mare de muncă depus de magistrații din România, despre care a afirmat că au fost suprasolicitați.

„Nu e asta intenția mea. E ca-n viață când încerci să desparți doi oameni care se bat și ți-o iei și de la unul, și de la celălalt. Oamenii aceștia au fost suprasolicitați”, a spus Nicușor Dan la Kanal D.

În același context, a vorbit și despre perspectivele de reușită ale reformei pensiilor speciale, apreciind că se va ajunge, în cele din urmă, la un echilibru, însă acest lucru va fi obținut cu dificultate.

„Cu dificultate, o să ajungem la un echilibru”, a mai spus șeful statului.

Amintim că Nicușor Dan a oferit la finalul lunii august mai multe detalii comparative privind activitatea magistraților români. El a explicat la momentul respectiv că, spre deosebire de alte categorii profesionale care beneficiază de pensii de serviciu, magistrații din România au muncit considerabil mai mult decât omologii lor din alte state europene. În timp ce un aviator, un polițist sau un militar din România are un volum de muncă similar cu cel al colegilor din Spania, Franța sau Germania, situația este diferită în cazul magistraților.

Potrivit explicațiilor oferite de șeful statuluji, magistrații români au avut, în ultimii ani, un volum de muncă de două până la trei ori mai mare decât cel al magistraților din alte țări europene. El a precizat că a putut observa direct această realitate atât în perioadele în care a avut contact zilnic cu sistemul judiciar, cât și săptămânal, în timpul mandatului său de primar, concluzionând că această suprasolicitare trebuie luată în considerare în cadrul oricărei reforme a pensiilor din domeniu.