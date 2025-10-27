Austria marchează o schimbare semnificativă. Începând cu 1 ianuarie 2026, toate profesiile din sectorul medical vor fi recunoscute oficial drept activități solicitante și dificile („Schwerarbeit”).

După lungi discuții și negocieri tensionate, coaliția guvernamentală ÖVP–SPÖ–NEOS a adoptat în sfârșit reforma mult așteptată, permițând angajaților din sănătate să beneficieze de pensionare anticipată.

Această măsură introduce echitate sporită și recunoaștere pentru o profesie recunoscută pentru efortul său intens.

Activitățile de îngrijire, recunoscute pentru efortul fizic și emoțional intens, vor fi în sfârșit clasificate ca „muncă grea”, alături de alte profesii cu nivel ridicat de solicitare.

Korinna Schumann, ministrul Muncii și Afacerilor Sociale din partea SPÖ, a evidențiat că măsura reprezintă „o recunoaștere importantă a provocărilor cotidiene cu care se confruntă cei care îngrijesc bolnavii și persoanele în vârstă”.

Liderul grupului parlamentar ÖVP, August Wöginger, a subliniat că „angajații din acest sector nu trebuie doar să fie respectați, ci să beneficieze și de o protecție socială concretă”.

Regulile pentru pensionarea anticipată în baza muncii grele rămân neschimbate. Beneficiarii trebuie să aibă minimum 60 de ani, să fi acumulat 45 de ani de contribuții și să fi desfășurat cel puțin 10 ani de activitate intensă în ultimele 20 de ani.

Austria acordă recunoaștere oficială efortului intens al personalului din sănătate – de la spitale și cămine pentru vârstnici până la serviciile mobile de îngrijire. În plus, tinerii aflați în formare pentru meseria de asistent medical vor începe să acumuleze vechime în sistemul de asigurări chiar din timpul studiilor.

Reforma marchează finalul unei perioade îndelungate de revendicări din partea sindicatelor și organizațiilor profesionale, care au militat ani de-a rândul pentru ca eforturile din domeniul îngrijirii să fie recunoscute legal.

Conform datelor oficiale, schimbarea legislativă va avantaja anual în jur de 1.000 de lucrători în plus.

Autoritățile subliniază însă că măsura nu încurajează pensionarea anticipată, ci oferă o protecție socială reală celor care își dedică cariera îngrijirii altor persoane.

Executivul accentuează că reforma nu urmărește diminuarea personalului, ci garantarea unui tratament echitabil pentru cei care, după ani de efort fizic intens și presiune psihologică, merită o protecție adecvată.

Totodată, guvernul menține ca prioritate ameliorarea condițiilor de muncă și sporirea atractivității meseriei de asistent medical.