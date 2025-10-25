Premierul Ilie Bolojan a subliniat, sâmbătă la Carei, că participarea sa la ceremoniile dedicate Zilei Armatei Române reprezintă o onoare și un prilej de recunoștință față de eroii români căzuți în Al Doilea Război Mondial, care au contribuit la eliberarea teritoriilor vestice ale României.

Bolojan a amintit că sute de mii de militari români și-au pierdut viața în campaniile din Est și Vest și a cerut ca memoria lor să fie cinstită. Totodată, premierul a atras atenția asupra faptului că România traversează în prezent o perioadă dificilă, atât pe plan intern, cât și extern.

”Este o onoare pentru mine să fiu astăzi aici, alături de dumneavoastră, cu recunoştinţă şi respect de Ziua Armatei României. Sunt aici cu recunoştinţă pentru sutele de mii de militari români care în cel deal doilea Război Mondial au murit mai mult de jumătate în campanei din Est, am pierdut pete 50.000 în campania din Vest pe teritoriul româniei şi peste 100.000 pe teritoriile Ungariei, Austriei şi Slovaciei. Şi dacă România este ceea ce este astăzi datorăm acest lucru şi acestor eroi ai neamului nostru, iar pentru cei care suntem născuţi în Vestul României această zi nu este doar o zi simplă a Armatei Române, este şi o zi importantă în care armata noastră, în 1944, a eliberat marginea de vest al românismului. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe toţi eroii neamului nostru”, a declarat premierul Ilie Bolojan sâmbătă, la Carei, cu prilejul Zilei Armatei Române.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, sâmbătă, că România trebuie să își consolideze stabilitatea internă prin echilibrarea finanțelor publice, dezvoltarea unei economii sănătoase și corectarea nedreptăților sociale. În același timp, el a subliniat că războiul din Ucraina a schimbat percepția asupra securității în regiune, iar pacea nu mai poate fi considerată un fapt garantat. Potrivit premierului, apărarea țării nu mai depinde doar de soldați și echipamente, ci implică întreaga societate.

Bolojan a comparat protecția României cu asigurarea unei case sau a unei afaceri, arătând că „polița de asigurare” a țării este reprezentată de capacitatea de apărare și de existența unei armate profesioniste.

„De aceea, un obiectiv important în această perioadă este să întărim armata, industria de apărare şi infrastructura critică şi să investim mai mult în pregătirea oamenilor şi în tehnologie. De aceea, o parte importantă a bugetului va fi destinată formării, echipamentelor moderne şi protejării infrastructurii esenţiale, pentru că România nu îşi permite să fie nepregătită”, a completat Bolojan.

Premierul a subliniat că Armata României este în prezent „o instituție respectată” și că militarii și-au demonstrat profesionalismul prin participarea la misiuni externe și exerciții comune în cadrul NATO și al Uniunii Europene.