Fostul președinte Traian Băsescu a comentat, duminică seară la Digi24, stadiul reformei în administrația publică locală, susținând că inițiativa este în prezent paralizată de negocierile politice dintre partide.

„E blocată în negocierile dintre partide, în coaliţie. Populismele PSD-ului să-şi apere votanţii blochează, practic, mersul înainte al acestei reforme. Înţeleg că au ajuns la o înţelegere în sensul că acolo unde este necesar se va renunţa la personal, iar acolo unde se poate se va opera fondul de salarii şi se vor micşora salariile funcţie de opţiunile pe care le va avea fiecare şef de unitate administrativă. Dar aici eu aş vrea să fac o precizare. Asta e o poveste cu reforma în administraţie. Reforma administraţiei publice locale înseamnă reaşezarea pe regiuni şi nicidecum să mai stăm cu 41 de judeţe plus Bucureştiul. Şase, şapte, opt judeţe formează un judeţ pentru că asta e denumirea în Constituţie pentru unităţile administrativ -teritoriale, deci nu e nevoie de modificarea Constituţiei şi comasarea acestor uriaşe consumatoare de bani, pentru că în loc să ai o administraţie pentru şase judeţe care devin ele un judeţ ai şase administraţii cu consilii locale, cu aparat, cu toate cele. Asta ar fi o adevărată reformă care trebuie făcută”, a explicat Băsescu.

Potrivit lui Băsescu, aceste dispute nu urmăresc interesul național, ci privilegiază agenda internă a formațiunilor politice și clientela acestora.

„Da doamnă, sunt partide care n-au nicio jenă să pună mult deasupra intereselor ţării interesele de partid şi ale clientelei politice. Deci, în momentul de faţă, partidele nu servesc interesul naţional. Poate să se supere oricine vrea, dar partidele nu servesc electoratul sau poporul despre care spun că «noi murim de dragul poporului». Nu! Nu le pasă decât de locurile lor călduţe, de locurile pentru clientelă, nu le pasă cât costă nevoia asta de a-şi servi clientela politică”.

Băsescu a explicat că ceea ce se propune în mod curent drept „reformă” reprezintă, de fapt, simple optimizări de costuri sau ajustări de posturi și salarii în administrație.

În opinia sa, adevărata reformă ar presupune reorganizarea teritorială a României prin comasarea județelor și reducerea numărului excesiv de administrații locale, astfel încât proiectele regionale să nu mai necesite multiple aprobări care încetinesc investițiile publice.

Fostul președinte a mai subliniat că reducerile de posturi nu echivalează cu o reformă reală.

„Reducerile sunt nişte optimizări de costuri. Reformă este când vor reorganiza teritorial România. Ai proiecte regionale şi trebuie să le treci prin şase judeţe, prin şase aprobări. Şi ne întrebăm de ce nu se cheltuiesc banii. Păi ca să treci cu un drum prin şase judeţe şi toate cele şase să trebuiască să dea avize şi aprobări e o nebunie”, a spus Băsescu.

În final, fostul șef de stat a atras atenția că, în contextul actual, singura soluție este ca cetățenii să voteze mai responsabil, având în vedere că sistemul politic actual este dominat de partide care prioritizează propriile interese în detrimentul poporului și al administrației eficiente.