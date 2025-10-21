Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus că proiectul de reformă a administrației locale este gata și că așteaptă doar acordul coaliției de guvernare ca să poată fi trimis mai departe spre aprobare. El a precizat că proiectul prevede desființarea a 12.794 de posturi.

Cseke a explicat că, atunci când Coaliția va fi de acord, proiectul poate fi promovat în procesul de avizare și apoi în ședința de guvern. Ministrul a spus că propunerea Ministerului, susținută și de UDMR, este să se reducă aproximativ 30% din totalul posturilor din administrația publică locală, dar cu o limită: în niciun primărie sau consiliu local să nu fie tăiate mai mult de 20% dintre posturile ocupate.

Aceasta ar duce la o scădere de 10% a posturilor ocupate în întreaga administrație locală, iar restul de 20% până la 30% ar fi posturi vacante. El a adăugat că este nevoie de o procedură clară pentru a putea ajunge la această reducere de 10% a posturilor ocupate.

„În momentul în care Coaliția decide putem să-l promovăm în circuitul de avizare și în ședința de guvern. Propunerea noastră, din Coaliție, a Ministerului și a UDMR, până la urmă, este de aplicare a unui procent de 30% asupra sistemului de administrație publică locală, cu aplicarea unei unei frâne de 20% – ceea ce înseamnă că la niciun UAT mai mult de 20% dintre posturile ocupate să nu se desființeze. Această modalitate generează pe întreg sistemul administrației publice locale o reducere cu 10 procente a numărului de posturi ocupate. Restul de până la 30% sunt posturi vacante. Ne trebuie o modalitate, o procedură din aceasta, ca să putem să ajungem la 10% posturi ocupate pe întreg sistemul”, a explicat Attila la Digi24.

Ministrul a explicat că reducerea posturilor nu va fi aplicată în mod uniform. El a spus că vor fi peste 700 de primării și consilii locale unde nu se va desființa niciun post ocupat, adică acolo unde autoritățile locale au gestionat eficient banii publici.

În restul primăriilor, a spus ministrul, va fi nevoie să se reducă, într-o mai mică sau mai mare măsură, și posturile ocupate.

Ministrul a precizat că proiectul a primit în august toate avizele ministerelor și era gata să fie trimis în ședința de guvern, dar blocajul a fost din partea coaliției.