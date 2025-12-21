Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii, Toni Neacșu, a reacționat vehement față de intenția președintelui României, Nicușor Dan, de a iniția un referendum privind activitatea CSM. Potrivit lui Neacșu, președintele nu deține atribuțiile legale pentru a demara o astfel de consultare și nici pentru a forța demiterea membrilor Consiliului.

Neacșu a subliniat că este rolul CSM să sesizeze Curtea Constituțională în vederea clarificării unui potențial conflict de competențe.

„Când să-l laud și eu pe Nicușor Dan (și am avut dreptate pe fond, problemele sesizate sunt acelea de care am zis), acesta a luat-o razna! Președintele României nu poate face referendum în justiție și nu poate demite Consiliul Superior al Magistraturii. Chiar astăzi președintele CSM are obligația să sesizeze Curtea Constituțională cu soluționarea conflictului creat prin aceste declarații de intenții. CSM este autoritate constituțională, parte a autorității judecătorești, garantul independenței justiției și total independent față de amestecul puterii executive”, a mai spus Neacșu.

Președintele Nicușor Dan a anunțat că, în luna ianuarie, va organiza o consultare în rândul magistraților cu o singură întrebare: dacă CSM acționează în interesul public sau în interesul unui grup intern din sistemul judiciar. Dacă majoritatea răspunsurilor vor indica că interesul public nu este respectat, șeful statului a declarat că intenționează să solicite demisia Consiliului.

”Cred că situaţia în care suntem este gravă, prin faptul că există această suspiciune cu privire la integritatea din sistemul judiciar. Şi faţă de această situaţie pe care o apreciez ca fiind gravă, voi iniţia în ianuarie, imediat după Sărbători, un referendum n cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare: CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. Dacă magistraţii, în ansamblul lor, spun că da, CSM acţionează în interes public, vom continua cu discuţiile legislative, dar dacă vor spune în majoritatea lor că nu reprezintă interesul public, atunci CSM va pleca de urgenţă”, a subliniat preşedintele.

Nicușor Dan a precizat că a primit sesizări din partea a sute de magistrați, care semnalează faptul că anumite decizii din cadrul conducerilor instanțelor și promovările la Înalta Curte de Casație și Justiție ar fi fost influențate de obediență față de un grup restrâns, și nu de criterii profesionale obiective. Președintele a subliniat că aceste sesizări nu constituie fapte dovedite, ci indicii care necesită verificări suplimentare.

”Am adus aici, în mod integral, toate mesajele pe care le-am primit de la magistraţi, la ochi sunt cam 2000 de pagini şi eu personal am apucat să citesc cam două treimi. Colegii mei au citit tot şi au făcut şi un material de sinteză pe care o să vi-l comunic”, a spus preşedintele la Palatul Cotroceni, într-o declaraţie de presă.

Din materialul centralizat de administrația prezidențială reiese că principalele dificultăți din sistemul judiciar includ: modul discreționar de promovare și delegare a magistraților, influența conducerilor instanțelor asupra carierei profesională a judecătorilor și lipsa unor criterii transparente în desemnarea membrilor organelor de conducere ale instanțelor.

”În cele ce s-au scris, sunt mai multe tipuri de chestiuni. Sunt propuneri foarte interesante despre cum să se operaţionalizeze, să se flexibilizeze anumite procese din justiţie. De exemplu, scrie un procuror că, pentru cazuri de infracţiuni cu pedeapsă redusă, în care acel inculpat mărturiseşte şi este de acord că aşa s-a întâmplat, că regretă faptele, în loc ca procedura să dureze 3 zile, ea nu se poate să nu dureze mai puţin de 6 luni şi asta încarcă bineînţeles activitatea şi a parchetelor şi a instanţelor. Deci acesta este un tip de lucruri care trebuie avute în vedere şi sunt foarte multe astfel de propuneri”, a arătat preşedintele.

Nicușor Dan a punctat că, pe termen scurt, soluțiile legislative ar trebui să vizeze reducerea discreționarului în promovări, detașări și delegări, precum și alegerea colegiilor de conducere ale instanțelor prin votul magistraților, nu prin numiri administrative.