Nicușor Dan a menționat că au apărut chiar probleme nepotrivite, precum colegi trimiși să îi ridice din benzinării sau indicații de a nu se întâlni între ei. Șeful statului a anunțat că luni va avea loc o discuție cu cei care își asumă participarea, iar întâlnirile confidențiale vor fi reprogramate.

”Au fost extrem de puţini magistraţi care au exprimat intenţia să vină la discuţii faţă de cele o mie de persoane care au semnat scrisoarea . Sunt cam 20 de magistraţi în nume individual şi cam 20 de magistraţi în numele unor asociaţii de magistraţi. Şi s-au întâmplat fel de fel de lucruri în aceste zile pe care colegii mei care au fost în contact cu aceşti magistraţi le-au perceput. În primul rând că, în mod neobişnuit, în anumite instituţii s-au organizat şedinţe luni 24 decembrie. Au existat mesaje de influenţare, intimidare. Apoi, multă lume din cei care au solicitat să ne întâlnim, dar nu în 22 decembrie, tocmai pentru că există o teamă de participare la astfel de întâlnire să aibă repercusiuni”, a spus preşedintele.

Nicușor Dan a menționat că au apărut și situații nepotrivite, precum cerința ca magistrații să vină pe rând, să fie repartizați în săli diferite sau ca unii dintre colegii săi să îi preia din benzinării, pentru a evita întâlnirea lor în Palatul Cotroceni.

”Totuşi e o chestiune foarte serioasă, nu vorbim de reţele de trafic de persoane sau cine ştiu eu ce, vorbim de a treia putere în statul ăsta. Prin urmare, am decis că mâine, la ora 10.00, vom face o discuţie publică cu cei care doresc, aşa spunem, public, să transmită un mesaj. Iar toate discuţiile private în regim de confidenţialitate vor fi reprogramate. Tot cei care solicită o întâlnire în regim de confidenţialitate cu noi o vor avea, dar nu mâine”, a spus preşedintele.

Nicuşor Dan a precizat că toți cei care cer întâlniri confidențiale vor fi primiți, însă acestea nu vor avea loc mâine.

”Dacă mâine se vor face orice fel de acuze care să vizeze pe cineva din sistem, o să există o altă întâlnire, de asemenea publică, în care persoanele vizate să poată să-şi exprime opinia, apărarea faţă de acuzele care sunt aduse şi, de asemenea”, a arătat el.

Președintele a afirmat că unii consideră că situația actuală din justiție reprezintă un răspuns la abuzuri comise în urmă cu 10-15 ani și a adăugat că oricine dorește să vorbească despre aceste abuzuri poate face acest lucru în mod public.