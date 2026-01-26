Reducerea taxelor la energia electrică și gaz ar putea avea efecte directe și imediate asupra facturilor consumatorilor, spune George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Energie (ANRE). Oficialul a subliniat că o astfel de măsură nu doar că ar diminua prețul final, dar ar putea stimula și consumul de energie.

Niculescu a explicat că ANRE a realizat simulări detaliate încă din iunie anul trecut, analizând scenarii în care TVA scade de la 19% la 9%, dar și situații în care, după creșterea TVA la 21%, cota redusă ar fi de 11%.

„Încă de anul trecut, din luna iunie, am făcut simulări cu privire la cota de TVA de 9%. Pe vremea aceea, TVA-ul era de 19%. Am făcut simulări ce ar însemna 9% și, de asemenea, am făcut simulări și după creșterea TVA-ului la 21%, cu ce ar însemna o cotă de TVA redusă la 11%. Nu este atributul Autorității de Reglementare, pe partea de fiscalitate, neapărat să facă aceste lucruri. Noi am făcut-o din perspectiva monitorizării pieței de energie, având date cu privire la consumuri, și am vrut să rulăm scenarii cu privire la prețul final la consumatorul casnic cu aceste cote de TVA, decizia, în final, aparținând Guvernului României. În principiu, orice reducere de taxe poate să aibă un impact direct în factura consumatorului și, de asemenea, poate duce la creșterea consumului”, a spus George Niculescu.

Critici recente la adresa politicilor energetice au venit și din partea lui Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă. Acesta a atras atenția că, în România, energia este tratată aproape ca un produs de lux, iar costurile crescute afectează în special persoanele cu venituri mici. Statul decontează doar 12% din facturile la electricitate și încălzire, ceea ce înseamnă că mulți români cu venituri minime alocă peste o treime din buget pentru aceste cheltuieli.

Situația se complică și mai mult în contextul inflației ridicate: în decembrie 2025, indicele anual a fost de 9,7%, iar energia electrică a înregistrat o creștere de aproximativ 60% după eliminarea plafonării prețurilor. În acest context, reducerea TVA-ului ar putea reprezenta o soluție pentru a ușura povara asupra gospodăriilor, însă este nevoie de o evaluare atentă pentru a echilibra impactul asupra consumatorilor și bugetului de stat.

Conform declarațiilor lui George Niculescu, președintele ANRE, aproximativ 650.000 de români au profitat de opțiunea de portare în ultimele 12 luni.

Vârful de activitate s-a înregistrat în iulie, cu circa 110.000 de schimbări, și în decembrie, când peste 98.000 de persoane au trecut la un alt furnizor. Niculescu a subliniat că, deși aceste date reflectă piața energiei electrice, ar fi util ca și consumatorii de gaze naturale să beneficieze de o procedură similară, simplificată și rapidă.

„În anul 2025 am avut un număr substanțial de mutări de la un furnizor la altul. Din informațiile pe care le avem, peste 650.000 de consumatori de energie electrică s-au portat. Lunile cu cel mai mare număr au fost luna iulie, unde aproximativ 110.000 de consumatori de energie electrică și-au schimbat furnizorul, și, surprinzător, și luna decembrie a fost o lună în care românii și-au schimbat furnizorul de energie electrică, peste 98.000 apelând la acest serviciu de portare de la un furnizor la altul”, a declarat Niculescu.

Pentru a demonstra simplitatea procesului, șeful ANRE a decis să își schimbe personal furnizorul la scurt timp după preluarea mandatului.