Proiectul SMR de la Doicești intră în faza de execuție. Bogdan Ivan: Securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută
România face un pas decisiv în dezvoltarea energiei nucleare, odată cu avansarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești către Decizia Finală de Investiție. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a ajuns la acest stadiu pe baza studiilor de fezabilitate și a maturității tehnice confirmate, marcând tranziția clară de la planificare la execuție.
Potrivit ministrului, Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR va fi supusă aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica, programată pentru 12 februarie 2026. Această etapă survine după finalizarea Studiului de Fezabilitate și în urma rezultatelor tehnice obținute în cea de-a doua fază de dezvoltare, cunoscută sub denumirea FEED 2.
Proiectul de la Doicești prevede instalarea a șase module SMR de tehnologie NuScale, singura certificată la nivel mondial, cu o capacitate totală de 462 MW de energie stabilă și sigură, scrie Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.
Ministrul a subliniat că investiția va genera aproximativ 2.000 de locuri de muncă în perioada de construcție și peste 230 de posturi permanente pentru operarea centralei.
Bogdan Ivan a precizat că proiectul beneficiază de sprijin solid din partea partenerilor americani și a Comisiei Europene, iar securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută, toate etapele fiind derulate sub supravegherea organismelor internaționale, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
Postarea ministrului Energiei de duminică, 25 ianuarie
„România intră într-o nouă etapă a energiei nucleare!
Proiectul SMR de la Doicești ajunge la Decizia Finală de Investiție, pe baza studiilor de fezabilitate și a maturității tehnice confirmate.
Am introdus pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor Nuclearelectrica (12 februarie 2026) supunerea spre aprobare a Deciziei Finale de Investiție pentru proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești.
Este un pas instituțional clar, asumat, care transferă proiectul din plan în execuție.
Etapa urmează finalizării Studiului de Fezabilitate, pe baza rezultatelor tehnice obținute în a doua fază de dezvoltare (FEED 2).
Care vor fi rezultatele concrete?
✅ 6 module SMR de tehnologie NuScale – singura certificată din întreaga lume
✅ 462 MW de energie stabilă, constantă și sigură
✅ 2.000 de locuri de muncă în perioada construcției și peste 230 permanente pentru operarea centralei
✅ Sprijin puternic din partea partenerilor americani și al Comisiei Europene
Securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută. Toate etapele proiectului sunt implementate sub supravegherea organismelor internaționale, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
Proiectele care aduc energie curată, tehnologie de vârf și locuri de muncă aici, în România, au tot sprijinul meu!”, a scris Bogdan Ivan pe pagina sa de socializare.
