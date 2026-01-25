România face un pas decisiv în dezvoltarea energiei nucleare, odată cu avansarea proiectului Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doicești către Decizia Finală de Investiție. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că proiectul a ajuns la acest stadiu pe baza studiilor de fezabilitate și a maturității tehnice confirmate, marcând tranziția clară de la planificare la execuție.

Potrivit ministrului, Decizia Finală de Investiție pentru proiectul SMR va fi supusă aprobării în Adunarea Generală a Acționarilor Nuclearelectrica, programată pentru 12 februarie 2026. Această etapă survine după finalizarea Studiului de Fezabilitate și în urma rezultatelor tehnice obținute în cea de-a doua fază de dezvoltare, cunoscută sub denumirea FEED 2.

Proiectul de la Doicești prevede instalarea a șase module SMR de tehnologie NuScale, singura certificată la nivel mondial, cu o capacitate totală de 462 MW de energie stabilă și sigură, scrie Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că investiția va genera aproximativ 2.000 de locuri de muncă în perioada de construcție și peste 230 de posturi permanente pentru operarea centralei.

Bogdan Ivan a precizat că proiectul beneficiază de sprijin solid din partea partenerilor americani și a Comisiei Europene, iar securitatea nucleară rămâne o prioritate absolută, toate etapele fiind derulate sub supravegherea organismelor internaționale, inclusiv Agenția Internațională pentru Energie Atomică.