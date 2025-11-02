Legea RCA a fost adoptată de Camera Deputaților pe 22 octombrie 2025 și urmează să fie promulgată de Președintele României. După publicarea în Monitorul Oficial, proprietarii de trotinete și biciclete electrice vor avea la dispoziție 30 de zile pentru a încheia polița RCA obligatorie.

Această modificare legislativă reprezintă transpunerea în dreptul intern a Directivei (UE) 2021/2118, care extinde obligația de asigurare și asupra vehiculelor ce nu necesită înmatriculare, dar care pot provoca daune materiale sau vătămări în trafic.

În consecință, trotinetele și bicicletele electrice care depășesc anumite limite de greutate, viteză sau putere a motorului vor fi considerate „vehicule motorizate” și vor trebui asigurate.

Noua lege nu se aplică tuturor trotinetelor electrice, ci doar celor care îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții tehnice:

ating o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

au o greutate proprie mai mare de 25 kg și pot depăși 14 km/h;

sunt echipate cu un motor electric de peste 250 W.

Trotinetele ușoare, cu viteză redusă și utilizate în oraș pentru deplasări scurte, nu intră sub incidența noii reglementări. Doar modelele mai puternice, capabile să provoace daune semnificative în caz de accident, vor fi obligate să aibă RCA.

Prețul exact al poliței RCA pentru trotinetele electrice nu a fost încă stabilit, însă acesta va depinde de mai mulți factori, precum:

tipul și puterea motorului;

vârsta și profilul proprietarului;

istoricul de daune;

scopul utilizării (personal sau comercial).

Estimările inițiale arată că prețul unei polițe RCA ar putea varia între 100 și 300 de lei pe an. Pentru utilizarea personală, costul mediu anual s-ar putea situa în jur de 150 de lei, în timp ce pentru activitățile comerciale, cum ar fi livrările sau închirierile, tariful ar putea fi mai ridicat.

Guvernul a justificat introducerea RCA-ului pentru trotinete prin creșterea alarmantă a numărului de accidente provocate de vehiculele electrice ușoare. În anul 2025, au fost raportate peste 1.600 de incidente, soldate cu șapte decese, iar în perioada 2021-2024, alte 24 de persoane și-au pierdut viața în accidente implicând trotinete electrice.

Executivul consideră această măsură o formă de protecție pentru toți participanții la trafic, oferind un mecanism clar de despăgubire pentru victimele accidentelor produse de vehicule electrice, indiferent dacă acestea sunt înmatriculate sau nu.

În forma finală adoptată de Camera Deputaților, toate amendamentele adăugate de Senat au fost eliminate, iar textul legii a rămas cel propus de Executiv. Parlamentarii au respins și propunerile Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) care vizau schimbarea modului de calcul al despăgubirilor și introducerea unor reguli noi privind alegerea service-urilor auto. Aceste propuneri au fost considerate „controversate” și urmează să fie analizate separat, într-un alt proiect legislativ.