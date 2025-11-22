Capital: Care sunt cele mai importante investiții realizate de către Affidea în ultima perioadă?

Răzvan Predica: În ultimii ani, Affidea România a trecut printr-un proces accelerat de dezvoltare strategică, consolidându-și poziția printre principalii furnizori de servicii medicale din țară. Cele mai importante investiții din acest an au vizat extinderea rețelei Clinicilor Affidea România, prin achiziția a patru centre medicale cu tradiție locală – MedIF din Otopeni, Primorion din București, Multimed din Miercurea Ciuc și Kaliophion Medical din Brăila – precum și investiții constante în modernizarea și extinderea flotei de echipamente de investigații imagistice de ultimă generație. Affidea deține cea mai mare flotă de echipamente imagistice din piața medicală românească, ceea ce ne permite să oferim pacienților investigații precise, rapide și sigure.

Aceste achiziții și investiții nu reprezintă doar o creștere numerică, ci mai ales o consolidare a prezenței noastre la nivel național, prin integrarea unor echipe de specialiști valoroși și a unor comunități medicale care împărtășesc aceleași standarde de calitate și grijă față de pacient. Astăzi, rețeaua Clinicilor Affidea România numără 75 de clinici multidisciplinare în 32 de orașe, ceea ce reflectă ritmul accelerat al dezvoltării din ultimii patru ani și angajamentul nostru constant de a oferi acces facil la servicii medicale la înalte standarde de performanță, oriunde în țară.

C: Cât de importantă este echipa medicală în strategia de dezvoltare a rețelei de clinici?

RP: Astăzi, performanța medicală nu se bazează pe o singură componentă, ci pe echilibrul dintre oameni și tehnologie. În clinicile Affidea, expertiza medicilor de elită și inovația tehnologică a echipamentelor medicale de ultimă generație reprezintă cei doi piloni fundamentali ai calității actului medical. Nici cea mai avansată tehnologie nu poate înlocui experiența și expertiza unui medic, la fel cum nici cea mai pregătită echipă nu poate atinge excelența fără tool-urile potrivite. De aceea, la Affidea investim constant în ambele direcții: atragem și susținem profesioniști de top, iar în același timp modernizăm continuu infrastructura medicală, pentru a le oferi specialiștilor condițiile necesare unui diagnostic precis și unui act medical sigur.

C: Care sunt criteriile de performanță pe care le promovați în managementul clinicilor Affidea?

RP: Conducerea unei clinici medicale presupune o combinație atentă între rigoare, empatie și eficiență. Într-un sistem medical modern, cum este cel al rețelei Affidea, managerul de clinică are un rol esențial în asigurarea calității actului medical și a experienței pacientului. Consider că trei calități sunt absolut necesare pentru a performa într-un astfel de rol. În primul rând este vorba de gândirea analitică și orientarea către rezultate – capacitatea de a lua decizii bazate pe date, de a optimiza fluxurile medicale și de a menține echilibrul între eficiență operațională și calitatea serviciilor oferite.

Apoi, de abilitatea de a performa în echipă și de a gestiona relațiile profesionale, pentru că o clinică de succes funcționează prin coordonarea strânsă dintre personalul medical și cel administrativ. Nu în ultimul rând, punem accent pe grija și empatia față de pacient, calități esențiale care definesc modul în care înțelegem medicina la Affidea, prin atenție la nevoile pacientului și expertiză în fiecare etapă a parcursului său medical. Un bun manager de clinică este acela care reușește să transforme standardele Affidea în practici zilnice, asigurând continuitatea calității și a încrederii pe care pacienții o au în rețeaua noastră.

C: Din perspectiva dvs., de CEO, care considerați că este responsabilitatea cu cel mai înalt grad de dificultate?

RP: Rolul unui CEO într-o organizație medicală este unul complex, care presupune viziune strategică, responsabilitate față de oameni și o înțelegere profundă a misiunii companiei. Dintre toate responsabilitățile, cea mai complexă este menținerea echilibrului între dezvoltarea sustenabilă a businessului și recrutarea, respectiv trainingul resursei umane. În domeniul medical, asemeni multor alte domenii, ne confruntăm cu un deficit de personal calificat. Într-un domeniu precum sănătatea, deciziile nu pot fi privite doar prin prisma eficienței economice – ele trebuie să reflecte impactul asupra pacienților, al echipelor medicale și al comunității. Această combinație între rigoare, empatie și viziune face ca rolul de CEO să fie mai degrabă o misiune decât o funcție. Succesul unui lider nu se măsoară doar în rezultate financiare, ci mai ales în încrederea pe care o inspiră, cultura pe care o consolidează și direcția pe care o imprimă unei companii dedicate sănătății și grijii față de pacienți și echipă.

C: Cum vă ajută această abordare în depășirea provocărilor cu care se confruntă sistemul medical din România în prezent?

RP: Activitatea în domeniul medical aduce zilnic provocări, iar pentru noi, la Affidea România, cheia gestionării acestor provocări stă în profesionalismul și coeziunea echipei. Avem alături specialiști dedicați, care înțeleg că fiecare decizie luată înseamnă o responsabilitate directă față de pacient. Faptul că Affidea România face parte din Grupul Affidea, unul dintre cei mai importanți furnizori europeni de servicii medicale integrate, care deține 420 de centre în 15 țări, ne oferă un cadru solid de lucru – bazat pe standarde internaționale de calitate, protocoale clare și schimb constant de expertiză între echipele din diferite piețe.

C: Care considerați că este cel mai important proiect din întreaga dvs. carieră?

RP: De-a lungul carierei mele, am fost implicat în numeroase proiecte în care am investit expertiză, emoție și profesionalism, însă cel mai important dintre ele rămâne, fără îndoială, Affidea România – un proiect pe care am avut șansa să îl dezvolt alături de o echipă extraordinară. Affidea a devenit, în timp, mult mai mult decât o rețea de clinici. Este o comunitate de profesioniști care împărtășesc aceleași valori – calitate, respect, expertiză și grija reală față de pacient. Faptul că, astăzi, putem vorbi despre un ecosistem de servicii medicale integrate la înalte standarde este rezultatul unei viziuni pe termen lung, bazate pe muncă, încredere și dorința de a contribui semnificativ la creșterea gradului de sănătate al tuturor pacienților.