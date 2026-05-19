Oficialul european a declarat, într-un interviu acordat CNBC, în marja reuniunii miniştrilor de Finanţe din G7 desfăşurate la Paris, că raportul economic de primăvară al Comisiei Europene, care urmează să fie publicat în această săptămână, va indica o încetinire a ritmului de creştere economică şi o majorare a estimărilor privind inflaţia.

„Ne confruntăm cu un şoc stagflaţionist”, a spus Dombrovskis.

Temerile legate de stagflaţie — caracterizată printr-o combinaţie de creştere economică lentă şi inflaţie ridicată — s-au intensificat în ultimele săptămâni, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu continuă fără perspective clare de calmare, iar Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată.

Blocarea acestui culoar maritim strategic, prin care trece aproximativ 20% din comerţul global cu petrol şi gaze, a menţinut cotaţia petrolului la peste 100 de dolari pe baril.

Valdis Dombrovskis a avertizat că guvernele şi băncile centrale dispun de un spaţiu de intervenţie „mult mai redus” comparativ cu perioada pandemiei, când statele europene au putut implementa măsuri fiscale de amploare pentru susţinerea economiei.

Potrivit oficialului european, eventualele măsuri de sprijin ar trebui să fie „temporare şi bine ţintite”, fără a încuraja suplimentar consumul de combustibili fosili.

Mai mulţi analişti atrag atenţia că rezervele globale de petrol se diminuează rapid, iar refacerea stocurilor ar putea întârzia până spre finalul anului 2027.

În cel mai recent raport lunar, International Energy Agency (IEA) a semnalat că stocurile mondiale de petrol scad într-un ritm record şi a avertizat că reducerea accelerată a rezervelor ar putea alimenta noi creşteri semnificative ale preţurilor.

Comisarul european a precizat că Uniunea Europeană continuă să utilizeze rezervele strategice de petrol pentru a limita impactul crizei energetice.

În acelaşi timp, acesta a menţionat că există deja îngrijorări legate de posibile penurii în anumite segmente ale pieţei energiei.

„Cu cât conflictul se prelungeşte mai mult, cu atât creşte riscul apariţiei unor blocaje de aprovizionare”, a spus Dombrovskis.

Pieţele bursiere europene au recuperat pierderile din debutul şedinţei şi au închis luni în creştere, investitorii reacţionând la noile tensiuni dintre Statele Unite şi Iran, care au alimentat din nou creşterea preţurilor petrolului şi a randamentelor obligaţiunilor de stat, relatează CNBC.

Indicele paneuropean STOXX Europe 600 a avansat cu 0,54%, iar principalele burse din Londra, Frankfurt şi Paris au încheiat şedinţa în teritoriu pozitiv. Sectorul energetic s-a numărat printre performerii zilei, susţinut de scumpirea petrolului, în timp ce majoritatea sectoarelor europene au înregistrat creşteri.

Investitorii europeni au trecut peste evoluţiile negative din Asia după ce preşedintele Donald Trump a transmis un nou avertisment către Teheran.

Într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, Trump a cerut Iranului să accepte rapid condiţiile unui acord de pace, avertizând că „nu va mai rămâne nimic” dacă situaţia nu va fi soluţionată într-un timp scurt.

Declaraţiile au amplificat temerile privind o posibilă escaladare a conflictului, în contextul în care negocierile dintre Washington şi Teheran par să fie blocate.

Pe fondul tensiunilor geopolitice, preţurile petrolului au continuat să urce, cotaţia Brent depăşind 110 dolari pe baril, iar petrolul WTI apropiindu-se de 107 dolari pe baril.

Scumpirea energiei a menţinut presiunea asupra pieţelor obligaţiunilor, iar randamentele titlurilor de stat americane, britanice şi germane au rămas la niveluri ridicate. Randamentul obligaţiunilor americane pe 10 ani s-a stabilizat în jurul pragului de 4,6%, aproape de maximul ultimelor 15 luni.

Investitorii urmăresc totodată reuniunea miniştrilor de finanţe şi a guvernatorilor băncilor centrale din G7, care începe la Paris pe fondul îngrijorărilor legate de inflaţie şi costurile energiei.

Printre cele mai bune evoluţii bursiere s-a remarcat Ryanair, ale cărei acţiuni au urcat cu aproximativ 5% după ce operatorul aerian a raportat un profit anual de 2,3 miliarde de euro, în creştere cu 40%.

Directorul financiar al companiei, Neil Sorahan, a declarat că Ryanair şi-a securizat prin contracte de hedging circa 80% din necesarul de combustibil pentru sezonul de vară şi că firma se pregăteşte inclusiv pentru un posibil „scenariu de tip Armageddon” în privinţa costurilor petrolului.