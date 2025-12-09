Deputatul PSD Marius Budăi transmite un mesaj ferm față de discuțiile privind posibilitatea înghețării salariului minim pe economie. Într-o postare publică, social-democratul afirmă că nu va sprijini în Parlament nicio inițiativă legislativă care ar opri creșterea veniturilor angajaților cu salarii mici.

„Văd că se tot vorbește de un act normativ care să înghețe salariul minim. În toate statele din jur salariul minim crește! Eu spun doar atât: nu voi vota nicio astfel de lege sau de ordonanță dacă va ajunge pe masa mea de parlamentar!”, a transmis Budăi.

Acesta subliniază că menținerea salariului minim la același nivel ar afecta grav categoriile vulnerabile, deja lovite de inflație și de majorarea TVA din pachetul de reforme al premierului Ilie Bolojan.

„Voi susține cu târie, până în ultima secundă, că salariul minim trebuie să crească pentru a echilibra starea socială! Inflația umflată de creșterea TVA a domnului prim-ministru Bolojan i-a lovit puternic pe cei cu venituri mici. Este o direcție profund greșită! Se măresc decalajele sociale, tinerii pleacă din țară, scade consumul, blocăm economia și trecem în recesiune”, a continuat el.

Marius Budăi îl acuză pe prim-ministru că adoptă măsuri motivate electoral și că ignoră electoratul PSD.

„Nu este bine, domnule Bolojan! Nu mai judecați așa-zisa reformă doar în cheie electorală! Văd că aprobați doar ce convine electoratului de dreapta și faceți tot ce puteți pentru a lovi electoratul PSD! Nu pot accepta așa ceva! Nu îmi place conflictul, nu vreau să atac pe nimeni, dar trebuie să-i apăr pe cei care m-au votat!”, afirmă fostul ministru al Muncii.

El amintește premierului rolul electoratului PSD în formarea actualei majorități:

„Această guvernare trebuie să respecte electoratul PSD! Fără voturile acestor alegători ai PSD nu ați fi fost astăzi prim-ministru, domnule Bolojan!”

Declarațiile vin în contextul discuțiilor din coaliție privind politica bugetară pentru anul viitor și posibilele măsuri menite să limiteze cheltuielile publice.

Guvernul premierului Ilie Bolojan pregătește, potrivit unor surse guvernamentale, două ordonanțe de urgență prin care nivelul salariilor ar urma să fie blocat pe tot parcursul anului 2026. Cele două acte normative sunt programate să fie aprobate până la finalul anului, susțin aceleași surse. În acest context, săptămâna viitoare — cel mai probabil miercuri, 10 decembrie — este programată o ședință a Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, unde pe agendă se va afla și stabilirea salariului minim pentru anul următor.

Sursele citate afirmă că „salariul minim va fi înghețat anul viitor în proporție de 100%”. Declarațiile oficiale au sugerat deja această direcție: premierul Ilie Bolojan a precizat recent, într-o conferință de presă, că „pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem”.