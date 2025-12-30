Moody’s a coborât ratingul financiar al Budapestei, trecând orașul din categoria investițiilor sigure în cea a investițiilor speculative, citând un risc crescut de incapacitate de plată. Agenția a retrogradat ratingul capitalei ungare de la „Baa3” la „Ba1”, semnalând că orașul se confruntă cu dificultăți semnificative în gestionarea obligațiilor sale financiare.

Decizia a fost motivată de tensiunile persistente dintre primarul Gergely Karacsony și guvernul naționalist condus de Viktor Orban, precum și de poziția de lichiditate a orașului care ridică îngrijorări privind capacitatea de a-și îndeplini obligațiile până la sfârșitul anului 2025.

„Această decizie vine ca urmare a dezvăluirii poziţiei de lichiditate a Budapestei, care evidenţiază îngrijorări cu privire la capacitatea oraşului de a-şi îndeplini toate obligaţiile până la 31 decembrie 2025”, a explicat Moody’s într-un comunicat.

Primarul Budapestei a criticat guvernul pentru „politici fiscale nesăbuite” care ar amenința stabilitatea financiară a capitalei, în timp ce partidul Fidesz, condus de Orban, a atribuit dificultățile cheltuielilor considerate iresponsabile ale administrației locale. Conflictele dintre primărie și guvern au început după alegerile municipale din 2019, când Karacsony a câștigat primăria, iar consiliul local a acuzat guvernul de confiscarea fondurilor municipale, afectând autonomia orașului.

Un punct central al disputei este „contribuția de solidaritate”, introdusă în timpul pandemiei, care a crescut semnificativ și este estimată să reprezinte aproximativ o cincime din veniturile Budapestei până în 2025. În plus, o lege adoptată recent obligă primarul să prezinte documente financiare și să implementeze reforme într-un termen strict, cu riscul unor pedepse severe.

În contrast, România și Bucureștiul beneficiază în continuare de ratingul „Baa3” acordat de Moody’s, păstrându-și statutul de investiție sigură. Aceasta oferă capitalei românești acces mai facil la finanțare și costuri mai reduse ale împrumuturilor, reflectând o economie stabilă și perspective fiscale gestionabile.

Budapesta se află astfel într-o situație delicată, cu perspectiva financiară afectată de disputele politice interne, în timp ce Bucureștiul menține o poziție stabilă în fața investitorilor.