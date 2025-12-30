Ratingul financiar al Budapestei a fost coborât
Moody’s a coborât ratingul financiar al Budapestei, trecând orașul din categoria investițiilor sigure în cea a investițiilor speculative, citând un risc crescut de incapacitate de plată. Agenția a retrogradat ratingul capitalei ungare de la „Baa3” la „Ba1”, semnalând că orașul se confruntă cu dificultăți semnificative în gestionarea obligațiilor sale financiare.
Decizia a fost motivată de tensiunile persistente dintre primarul Gergely Karacsony și guvernul naționalist condus de Viktor Orban, precum și de poziția de lichiditate a orașului care ridică îngrijorări privind capacitatea de a-și îndeplini obligațiile până la sfârșitul anului 2025.
„Această decizie vine ca urmare a dezvăluirii poziţiei de lichiditate a Budapestei, care evidenţiază îngrijorări cu privire la capacitatea oraşului de a-şi îndeplini toate obligaţiile până la 31 decembrie 2025”, a explicat Moody’s într-un comunicat.
Primarul Budapestei a criticat guvernul pentru „politici fiscale nesăbuite” care ar amenința stabilitatea financiară a capitalei, în timp ce partidul Fidesz, condus de Orban, a atribuit dificultățile cheltuielilor considerate iresponsabile ale administrației locale. Conflictele dintre primărie și guvern au început după alegerile municipale din 2019, când Karacsony a câștigat primăria, iar consiliul local a acuzat guvernul de confiscarea fondurilor municipale, afectând autonomia orașului.
Un punct central al disputei este „contribuția de solidaritate”, introdusă în timpul pandemiei, care a crescut semnificativ și este estimată să reprezinte aproximativ o cincime din veniturile Budapestei până în 2025. În plus, o lege adoptată recent obligă primarul să prezinte documente financiare și să implementeze reforme într-un termen strict, cu riscul unor pedepse severe.
România și Bucureștiul beneficiază în continuare de ratingul „Baa3”
În contrast, România și Bucureștiul beneficiază în continuare de ratingul „Baa3” acordat de Moody’s, păstrându-și statutul de investiție sigură. Aceasta oferă capitalei românești acces mai facil la finanțare și costuri mai reduse ale împrumuturilor, reflectând o economie stabilă și perspective fiscale gestionabile.
Budapesta se află astfel într-o situație delicată, cu perspectiva financiară afectată de disputele politice interne, în timp ce Bucureștiul menține o poziție stabilă în fața investitorilor.
