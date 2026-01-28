Rata şomajului la nivel naţional a urcat la 3,29% în luna decembrie, cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul din noiembrie, numărul şomerilor ajungând la 263.714 de persoane, informează miercuri Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Din totalul şomerilor înregistraţi, 61.155 au fost şomeri indemnizaţi şi 202.559 neindemnizaţi. În decembrie 2025, numărul şomerilor indemnizaţi a crescut cu 3.416 de persoane, iar numărul şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 2.120 de persoane faţă de luna precedentă.

Pe medii de rezidenţă, numărul şomerilor la finele lunii decembrie se prezintă astfel: 71.012 de şomeri provin din mediul urban şi 192.702 de şomeri provin din mediul rural.

Numărul şomerilor femei la 31 decembrie 2025 era de 126.571 de persoane, în timp ce numărul şomerilor bărbaţi era mai mare, respectiv de 137.143 de persoane.

Cei mai mulţi şomeri aveau între 40 – 49 de ani (63.829), urmaţi de cei cu vârsta peste 55 ani (63.334), la polul opus aflându-se persoanele între 25 – 29 de ani (15.758).

Referitor la structura şomajului după nivelul de educaţie, şomerii fără studii şi cei cu nivel de educaţie primar au o pondere însemnată în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele ANOFM (29,53%). Şomerii cu nivel de educaţie gimnazial reprezintă 34,07% din totalul şomerilor înregistraţi, iar cei cu studii universitare 4,80 %.

Rata globală a şomajului se va menţine în jurul nivelului de 4,9% în 2026 (185,8 milioane persoane), repetând procentele din 2024 şi 2025, conform estimărilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM), care avertizează însă asupra unei încetiniri a îmbunătăţirii condiţiilor de muncă, relatează agenţia EFE.

În raportul său privind tendinţele sociale şi de ocupare a forţei de muncă în 2026, publicat miercuri, OIM estimează, de asemenea, că rata şomajului va scădea la 4,8% în 2027 (186,9 milioane persoane).

În Europa, rata şomajului se va menţine la 5,5% atât în 2026, cât şi în 2027, la fel ca în anteriorii doi ani, ceea ce în cifre absolute va însemna 24,9 milioane de şomeri anul acesta şi 24,7 milioane anul viitor.

În cazul Americii, OIM preconizează o rată a şomajului de 5% în 2026 şi 2027, cu o zecime mai mică faţă de anul trecut, sau 26,7 milioane şomeri în 2026 şi 26,4 milioane în 2027.

Raportul semnalează, totodată, că rata şomajului în rândul tinerilor se va menţine la niveluri ridicate la nivel global, de 12,3% în 2026 şi 2027, cu numai o zecime mai puţin ca în 2025.

OIM avertizează în studiul său că procentul de persoane cu ocupare informală (locuri de muncă care nu sunt înregistrate oficial) a crescut în ultimul deceniu şi estimează că 2,1 miliarde persoane se află în această situaţie, motiv pentru care mai mult de jumătate dintre angajaţi au acces limitat la asigurările sociale şi la drepturile lor de muncă.

Aceasta afectează în special regiuni precum America Latină şi Caraibe, unde între 2024 şi 2025 a scăzut şomajul şi au fost create 4,4 milioane de noi locuri de muncă, dar 2 milioane au fost informale. Ţările din zonă unde sunt cele mai multe locuri de muncă informale sunt Ecuador, Mexic, Paraguay şi Peru, subliniază OIM.