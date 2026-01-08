Datele înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS) arată că rata șomajului din luna noiembrie este mai ridicată în rândul bărbaților decât al femeilor, diferența fiind de 0,2 puncte procentuale. Astfel, rata șomajului a fost de 6,1% în cazul persoanelor de sex masculin și de 5,9% în cazul persoanelor de sex feminin.

Numărul total al șomerilor cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani a fost estimat, în luna noiembrie 2025, la 493.700 de persoane. Această valoare reprezintă o creștere atât față de luna precedentă, când erau înregistrați 487.300 de șomeri, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, respectiv noiembrie 2024, când numărul șomerilor era de 455.400 de persoane.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, rata șomajului în rândul bărbaților a continuat să fie mai mare decât cea înregistrată în cazul femeilor, menținând diferența de 0,2 puncte procentuale între cele două categorii.

Această evoluție a venit după ce, în luna octombrie 2025, rata șomajului scăzuse la 5,9%, cu 0,2 puncte procentuale sub nivelul din luna septembrie.

„Rata şomajului în luna noiembrie 2025 a fost, în formă ajustată sezonier, de 6%, ȋn creştere cu 0,1 puncte procentuale faţă de cea ȋnregistrată ȋn luna octombrie 2025. Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 0,2 puncte procentuale mai mare decât la femei”, informează Institutul Național de Statistică.

INS semnalează în continuare nivelul ridicat al șomajului în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. În perioada iulie-septembrie 2025, rata șomajului pentru această categorie de vârstă a atins 26,9%, rămânând un indicator deosebit de ridicat comparativ cu celelalte segmente ale populației active.

Pentru persoanele adulte cu vârste cuprinse între 25 și 74 de ani, rata șomajului a fost estimată la 4,7% în luna noiembrie 2025. În cadrul acestui grup, rata șomajului a fost de 4,8% în cazul bărbaților și de 4,6% în cazul femeilor.

Totodată, datele statistice arată că șomerii din categoria de vârstă 25-74 de ani reprezintă 73,7% din numărul total al șomerilor estimat pentru luna noiembrie 2025, ceea ce indică faptul că majoritatea persoanelor fără loc de muncă se regăsesc în rândul populației adulte.

Evoluția șomajului din ultimele luni indică fluctuații ale pieței muncii spre finalul anului 2025, cu diferențe vizibile între grupele de vârstă și sexe.