Europa trebuie să devină mai fermă și mai independentă din punct de vedere militar în raport cu Statele Unite, în contextul în care administrația americană este percepută tot mai des ca fiind autoritară și tot mai puțin atașată valorilor democratice liberale.

Aceasta este una dintre concluziile centrale ale raportului Conferinței de Securitate de la München (MSC), document pregătit înaintea reuniunii anuale care începe vineri și care va reuni lideri politici, experți în securitate și oficiali de rang înalt din întreaga lume.

Potrivit raportului, Europa a ajuns la o concluzie dificilă, dar inevitabilă: trebuie să fie mai proactivă și mai autonomă în plan militar, întrucât actuala administrație de la Washington nu mai este percepută ca un partener de încredere, nici comercial, nici strategic.

„Europa a ajuns la concluzia dureroasă că trebuie să fie mai cu iniţiativă şi mai independentă din punct de vedere militar faţă de o administraţie autoritară a SUA care nu mai împărtăşeşte angajamentul faţă de normele şi valorile democratice liberale”, notează jurnaliștii de la The Guardian.

Raportul MSC pregătește astfel terenul pentru o confruntare ideologică majoră cu administrația Trump, care se anunță a fi una dintre temele dominante ale ediției din acest an a conferinței de la München.

Un moment-cheie în cristalizarea acestei percepții a fost discursul rostit anul trecut, tot la München, de vicepreședintele SUA, JD Vance. Atunci, acesta a susținut că elitele europene ar suprima libertatea de exprimare și ar încuraja imigrația în masă, acuzații care au fost recepționate la nivel european ca un atac direct la adresa modelului democratic al Uniunii Europene.

Raportul MSC arată că acel discurs a fost punctul în care mulți lideri europeni au realizat că administrația Trump nu va mai acționa ca un aliat previzibil și solidar.

De atunci, relațiile dintre Europa și Washington au fost marcate de o serie de confruntări pe teme sensibile, de la presiunile exercitate de SUA asupra Ucrainei pentru a accepta eventuale concesii teritoriale în fața Rusiei, până la declarațiile președintelui Trump privind Groenlanda sau introducerea unor măsuri economice protecționiste, inclusiv bariere tarifare și restricții asupra investițiilor.

Această divergență transatlantică a fost evidențiată și în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, unde premierul canadian Mark Carney a avertizat asupra riscului unei rupturi profunde între Statele Unite și aliații săi occidentali. În același timp, strategia de securitate națională recent adoptată de SUA a întărit această percepție, documentul acuzând liderii europeni că ar superviza ceea ce este descris drept „ștergerea civilizației”.

Raportul MSC notează că astfel de evaluări au fost amplificate de declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării curajul și contribuția militară a aliaților europeni din NATO în Afganistan, afirmații care au generat o reacție de profundă ofensă în rândul liderilor militari europeni. Deși JD Vance nu este așteptat la ediția din acest an a conferinței, secretarul de stat Marco Rubio și o delegație a Congresului SUA figurează pe lista participanților.

Sondajele realizate pentru raportul MSC indică o schimbare semnificativă de atitudine în rândul cetățenilor europeni. Tot mai mulți respondenți consideră că Europa ar trebui să acționeze fără conducerea Statelor Unite și că sprijinul american nu mai este indispensabil.

Documentul îl acuză pe Donald Trump de o tendință distructivă și de o apropiere periculoasă de președintele rus Vladimir Putin, subliniind că o mare parte a Europei privește cu îngrijorare, dacă nu chiar cu teamă, deriva Statelor Unite către ceea ce este definit drept „autoritarism competitiv”.

Raportul mai arată că Washingtonul s-a îndepărtat de principiile liberale care au susținut ordinea internațională de după Al Doilea Război Mondial și avertizează că SUA ar putea contribui la apariția unei ordini postamericane. În timp ce susținătorii politicilor lui Trump cred că acestea vor revitaliza America, criticii consideră că ele riscă să ducă, în esență, la autodistrugerea statutului de superputere al SUA.

În acest context, liderii europeni sunt avertizați că dependența de armata și echipamentele militare americane a ajuns la limită. Raportul subliniază că europenii au fost forțați să recunoască dificultatea de a respinge acorduri comerciale contrare regulilor comerțului liber sau de a condamna încălcări flagrante ale suveranității altor state, atâta timp cât securitatea lor depinde de un partener care recurge la tactici coercitive și încalcă normele existente.

În final, raportul MSC le cere liderilor europeni să adopte o atitudine mai îndrăzneață, atât în decizii, cât și în comunicare.

„Pentru a riposta eficient împotriva celor care doresc să distrugă, este nevoie de mult mai mult curaj politic şi gândire inovatoare. Actorii care apără regulile şi instituţiile internaţionale trebuie să fie la fel de îndrăzneţi ca şi actorii care caută să le distrugă”, subliniază raportul.

Autorii documentului avertizează că simpla recurgere la diplomație prudentă, comunicate formale și reacții previzibile este insuficientă într-o lume în care adversarii devin tot mai agresivi și inovatori. Într-o epocă a politicilor distructive, cei care rămân pasivi riscă să fie depășiți, iar eforturile limitate de a conserva vechiul statu-quo nu mai sunt suficiente. Miza, conchide raportul, este una existențială, întrucât totul este, în cele din urmă, în joc.