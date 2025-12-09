În tot acest deceniu, ea a provocat femeile să aibă curaj, să fie inspirate.În viziunea ei, moda nu e doar despre trenduri sezoniere, ci despre imagine durabilă, feminină, autentică. Iar acum, Raluca Constantin trece la nivelul următor și anunță lansarea brandului Ravelle, un nou capitol în drumul său antreprenorial.

„Am ales să sărbătoresc 10 ani de Provocative într-un mod diferit, Au fost 10 ani de pasiune, 10 ani de muncă, 10 ani de dragoste. Dar mi-am dat seama că Provocative nu mă mai reprezintă. Am avut o anumită idee cu acest brand, dar, pe parcurs ideea s-a pierdut. Eu sunt alta, m-am schimbat și aveam nevoie de ceva care să mă reprezintă pe mine cea din prezent”, a declarat Raluca Constantin la evenimentul de lansare a brandului Ravelle din 8 decembrie.

Antreprenoarea a ales acum o schimbare, însă elementele fundamentale rămân aceleași.

„Ravelle este despre eleganță, despre obiecte vestimentare atemporale care trec dincolo de trenduri”, a explicat designerul.

Odată cu lansarea noului brand, Raluca Constantin prezintă și trei colecții ce-i reflectă viziunea în detaliu. „Sculpting Silhouette” este, de exemplu, colecția în care estetica Ravelle întâlnește arhitectura corpului feminin. Colecția este despre croieli inteligente, linii direcționale și trucuri optice pentru a contura o siluetă armonioasă.

Timeless Elegance este colecția unde fiecare piesă este creată pentru femeia care prețuiește calitatea, simplitatea sofisticată și frumusețea care rămâne relevantă în orice epocă.

Pentru colecția „Signature Prints”, Raluca Constantin a colaborat cu ilustratoarea Maria Costake.

Printurile sunt create din ilustrații originale pictate manual în acuarelă, inspirate din simboluri ce aparțin identității românești, bujorul, floarea națională și trandafirul de la Moldova cu semne tradiționale românești, reinterpretate într-o manieră contemporană.

„Aceste printuri te fac să te simți exact așa cum ești tu, adică unică. Am avut această idee de a face rochii cu printuri originale de aproximativ trei – patru ani. Iar Universul mi-a a scos-o în cale de Maria și când am aflat ce face, mi-am dat seama că avem foarte multe lucruri în comun. Vorbim despre pasiunea pentru artă, pentru modă și pentru frumos”, a detaliat Raluca Constantin.

Decizia de a închide un capitol și de a deschide altul nu marchează o ruptură, ci o continuitate firească. Raluca Constantin duce mai departe valorile fundamentale care au definit-o până acum, pasiunea pentru calitate, atenția la detalii, aprecierea pentru forme pure și linii curate.