Ministrul Radu Miruţă a subliniat miercuri seară că discuţiile despre împrumuturi pe 40 de ani şi „amanetarea viitorului copiilor” prin Programul SAFE sunt nejustificate. El a explicat că România nu a avut de ales dacă să cumpere echipamentele, ci doar modalitatea de plată: fie din bugetul naţional, fie prin instrumentul financiar care permite achiziţia la un cost cu aproape jumătate mai mic.

”Aici este o ocazie foarte bună de explicat, pentru că multă lume spune «ne împrumutaţi pe 40 de ani şi amanetaţi viitorul copiilor noştri când putea să nu faceţi asta». Opţiunea României nu era dacă să folosim, să achiziţionăm aceste produse sau nu, ci era dacă se le plătim din bugetul naţional sau la un preţ pe jumătate mai ieftin”, a explicat Radu Miruţă, miercuri seară, referindu-se la Programul SAFE.

Ministrul Radu Miruţă a explicat că România derulează deja un plan de înarmare pe cinci ani, aprobat de CSAT şi Parlament, în cadrul căruia armata stabileşte ce echipamente intenţionează să achiziţioneze anual.

Anterior, achiziţiile se realizau gradual, pe măsura disponibilităţilor bugetare, la preţuri mari şi cu impact semnificativ asupra deficitului. Prin Programul SAFE, a precizat ministrul, plata echipamentelor deja planificate se mută pe 40 de ani, cu o dobândă de 3%, începând rambursarea după 10 ani, ceea ce reduce presiunea financiară imediată şi optimizează costurile achiziţiilor.

”Adică Armata Română spune pe următorii 5 ani ce intenţionează să achiziţiuneze, aprobat de CSAT, aprobat de Parlament. Aşa cum este el, într-o majoritate, acest program a fost aprobat. În fiecare an, România cumpăra o bucată din planul ăsta, două, trei, cinci, şapte, cât avea bani. Cumpăra la un preţ foarte mare de împrumut, cu o cheltuială cu contribuţii la deficit foarte mare. Ce am făcut prin acest SAFE, care este un mecanism financiar, un instrument financiar? Din ceea ce oricum cumpăram, am mutat plata prin dobândă de 3%, prin faptul că începem să o returnăm peste 10 ani şi pe 40 de ani, timp în care returnăm această sumă”, a ecplicat ministrul Apărării.

Ministrul Radu Miruţă a explicat că, în condiţiile financiare actuale, dobânda programului SAFE este mai mică decât inflaţia, ceea ce face achiziţiile suportabile și chiar avantajoase. De asemenea, mecanismul permite achiziţii în comun cu alte state, reducând semnificativ costul per unitate. Astfel, dacă România comandă 10 produse și alte ţări, precum Germania sau Franţa, comandă 100, România beneficiază de preţul corespunzător unei comenzi totale de 110, nu doar de 10.

La 26 ianuarie, ministrul a anunţat că în cadrul programului SAFE sunt 21 de proiecte legate de MApN, în valoare totală de 9,53 miliarde de euro. Dintre acestea, 10 sunt achiziţii în comun cu alte state, iar 11 sunt achiziţii individuale ale României, incluzând rachete Mistral, elicoptere H225 și trei sisteme de apărare antiaeriană.