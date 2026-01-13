Radu Miruță consideră că dezbaterea publică din ultimele zile a fost însoțită de scenarii alarmiste, care nu corespund realității. El a subliniat că nu există intenția de a obliga militarii să rămână „pe teren” până la 65 de ani și nici de a face ajustări negative pe partea de venituri.

„Nu a spus nimeni că se taie soldele, nu a spus nimeni că se schimbă modul de calcul al pensiei militare și nu a spus nimeni că trimitem oameni pe teren la 65 de ani. Toate aceste lucruri sunt minciuni”, a afirmat ministrul, insistând că declarațiile trebuie înțelese „exact așa cum au fost formulate”.

Miruță susține că, din perspectiva securității naționale și a angajamentelor asumate în cadrul NATO, nu se pune problema scăderii efectivelor sau a reducerii salariale în Armată. Totodată, ministrul observă că fiecare instituție trebuie să își aducă aportul la măsurile de ajustare într-o manieră echilibrată.

Oficialul a reamintit că pensiile din sistemul militar au fost separate de creșterile salariale ale activului încă din 2017, fapt care a dus la dispariția mecanismului de actualizare automată.

„Nu se cuvine ca, atunci când se discută despre contribuție, fiecare să spună că la el este o excepție”, a spus Miruță, precizând că soluțiile analizate reprezintă variante de compromis și se află încă în lucru.

În prezent, pensia militară se stabilește pe baza unei medii a veniturilor din ultimele luni de activitate, perioadă care se va extinde gradual până în 2040. Din acest motiv, mulți militari aleg să rămână mai mult în sistem, pentru a beneficia de avansări și grade superioare, ce conduc și la pensii mai mari.

Vârsta standard pentru pensionarea cadrelor militare este în prezent de 58 de ani și 6 luni, cu o creștere programată până la 65 de ani în anul 2035. Această limită poate fi redusă în funcție de condițiile de muncă, existând cazuri în care pensionarea se produce în jurul vârstei de 48–49 de ani, iar în 2035 pragul minim ar urma să fie de 52 de ani.

Una dintre opțiunile discutate privește stabilirea unui prag minim de pensionare care să nu mai coboare sub 52 de ani, corelat cu o eventuală creștere salarială.

„Dacă solda crește, este mai atractiv pentru oameni să rămână în activitate și să iasă la pensie cu o pensie mai mare”, a explicat ministrul Apărării.

În plus, Miruță a menționat că există câteva mii de militari eligibili pentru retragere care preferă să rămână în activitate. În aceste condiții, lipsa pensionărilor și nevoia redusă de înlocuire ar genera economii la buget, care ar putea fi redirecționate spre majorarea soldelor.