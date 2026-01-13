Radu Miruță a amintit că România beneficiază de umbrela de securitate oferită de state membre NATO care dețin armament nuclear, precum Franța și Marea Britanie, iar relațiile cu aceste state nu sunt tensionate.

Potrivit explicațiilor oferite de ministrul Miruță, România nu se află într-o situație în care să analizeze dacă partenerii devin dușmani, iar o astfel de schimbare ar modifica complet logica securității naționale.

Toate sistemele Patriot achiziționate de România sunt operaționale, iar donația efectuată către Ucraina a fost aprobată de Parlament. În schimb, România va primi echivalentul în armament, nu în bani, subliniind că apărarea se realizează prin capabilități militare, nu prin resurse financiare, a mai spus ministrul.

„România nu este într-o logică în care analizează dacă cei cu care a interacționat până acum devin dușmani. Dacă am ajunge acolo, situația s-ar schimba complet”, a declarat ministrul la B1 TV.

Ministrul Apărării a mai precizat și că, atât la nivel european, cât și în cadrul NATO, discuțiile se poartă în logica apărării comune, fără intenții de fragmentare sau dezvoltare a unor strategii militare individuale. Orice schimbare de acest tip ar reprezenta o modificare radicală a ordinii de securitate globale.

„Am donat produs și primim înapoi produs. Nu te aperi cu portofelul, ci cu capabilități militare”, a mai spus Miruță.

Radu Miruță a subliniat apoi că destrămarea alianțelor occidentale nu ar fi în interesul nimănui și ar avantaja doar adversarii, aplicând principiul clasic „divide et impera”. În opinia sa, statele membre NATO au înțeles acest lucru, iar de la Al Doilea Război Mondial continentul european a rămas în pace datorită menținerii stabilității alianțelor.