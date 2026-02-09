Analistul economic Radu Georgescu susține că bursa din România ar fi „mult supraevaluată” și că pe piața de capital s-ar fi format o bulă speculativă semnificativă, comparabilă cu cea din sectorul imobiliar. În opinia sa, situația ar avea la bază mai mulți factori structurali și comportamentali.

Georgescu a afirmat că aproximativ 90% dintre investitorii care cumpără acțiuni la Bursa de Valori București (BVB) nu ar avea cunoștințe financiare elementare și nu ar fi interesați să analizeze rapoartele financiare sau indicatorii economici ai companiilor. De asemenea, el a subliniat că piața locală se confruntă cu o lichiditate scăzută, ceea ce ar contribui la creșterea prețurilor, în special prin achizițiile lunare realizate de fondurile de pensii, chiar și în absența unei justificări economice solide.

Analistul a precizat, pe Facebook, că, pe fondul lichidității reduse, prețurile acțiunilor ar putea fi menținute artificial la niveluri ridicate. Printre cauzele invocate s-ar număra programele de răscumpărare derulate de unele companii listate, care ar avea ca efect creșterea cotațiilor bursiere.

În același timp, Georgescu a remarcat că există și investitori care înțeleg indicatorii financiari și studiază rapoartele companiilor. El a menționat că cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, ar fi vândut toate acțiunile deținute pe Bursa de Valori București, precum și titlurile de stat ale României, sugerând că această decizie ar putea indica o evaluare critică a pieței locale.

Analistul economic a prezentat și o comparație între indicatorii financiari ai unor companii mari listate la București și ai unor firme similare din străinătate. Potrivit acestuia, Hidroelectrica ar avea un raport preț/profit (P/E) de 21, în timp ce compania austriacă Verbund ar avea un P/E de 12, ceea ce ar însemna o recuperare mai rapidă a investiției în cazul acesteia din urmă. În mod similar, OMV Petrom ar avea un P/E de 20, comparativ cu 12 pentru compania Shell. Georgescu a adăugat că profitul OMV Petrom ar fi scăzut cu 27% în 2025 față de 2024, conform celui mai recent raport financiar.

Analistul economic a avertizat că piața financiară din România ar putea intra într-o perioadă dificilă, sugerând că evoluțiile viitoare ar putea aminti de scenarii prezentate în filme cu tematică financiară.