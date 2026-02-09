Bursa din România este mult supraevaluată din cauza lichidității reduse și a investitorilor fără cunoștințe financiare
Analistul economic Radu Georgescu susține că bursa din România ar fi „mult supraevaluată” și că pe piața de capital s-ar fi format o bulă speculativă semnificativă, comparabilă cu cea din sectorul imobiliar. În opinia sa, situația ar avea la bază mai mulți factori structurali și comportamentali.
Georgescu a afirmat că aproximativ 90% dintre investitorii care cumpără acțiuni la Bursa de Valori București (BVB) nu ar avea cunoștințe financiare elementare și nu ar fi interesați să analizeze rapoartele financiare sau indicatorii economici ai companiilor. De asemenea, el a subliniat că piața locală se confruntă cu o lichiditate scăzută, ceea ce ar contribui la creșterea prețurilor, în special prin achizițiile lunare realizate de fondurile de pensii, chiar și în absența unei justificări economice solide.
Analistul a precizat, pe Facebook, că, pe fondul lichidității reduse, prețurile acțiunilor ar putea fi menținute artificial la niveluri ridicate. Printre cauzele invocate s-ar număra programele de răscumpărare derulate de unele companii listate, care ar avea ca efect creșterea cotațiilor bursiere.
Fondul suveran al Norvegiei vinde toate acțiunile și titlurile de stat românești
În același timp, Georgescu a remarcat că există și investitori care înțeleg indicatorii financiari și studiază rapoartele companiilor. El a menționat că cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, ar fi vândut toate acțiunile deținute pe Bursa de Valori București, precum și titlurile de stat ale României, sugerând că această decizie ar putea indica o evaluare critică a pieței locale.
Analistul economic a prezentat și o comparație între indicatorii financiari ai unor companii mari listate la București și ai unor firme similare din străinătate. Potrivit acestuia, Hidroelectrica ar avea un raport preț/profit (P/E) de 21, în timp ce compania austriacă Verbund ar avea un P/E de 12, ceea ce ar însemna o recuperare mai rapidă a investiției în cazul acesteia din urmă. În mod similar, OMV Petrom ar avea un P/E de 20, comparativ cu 12 pentru compania Shell. Georgescu a adăugat că profitul OMV Petrom ar fi scăzut cu 27% în 2025 față de 2024, conform celui mai recent raport financiar.
Analistul economic a avertizat că piața financiară din România ar putea intra într-o perioadă dificilă, sugerând că evoluțiile viitoare ar putea aminti de scenarii prezentate în filme cu tematică financiară.
„Bursa din Romania este mult supraevaluata !!!
Pe romaneste, pe bursa este o foarte mare bula speculativa
La fel ca piata imobiliara din Romania
Sunt 3 motive pentru care se intampla acest lucru:
1 Probabil 90% dintre cei care cumpara actiuni pe bursa de la Bucuresti habar nu au de notiuni elementare financiare.
Nu citesc rapoartele financiare.
Nu sunt interesati de indicatorii financiari
2 Bursa de la Bucuresti are lichiditate mica.
Creste din cauza fondurilor de Pensii care cumpara lunar actiuni
Chiar daca nu are nicio logica economica
3 Pe Bursa de la Bucuresti este foarte usor sa tii artificial preturile la actiuni.
O cauza este lichiditate mica,
A doua cauza este ca firmele isi rascumpara actiunile pentru a creste pretul lor
Dar stai un pic
Paradoxal, mai sunt tipe si tipi care au habar de notiuni financiare
Care citesc rapoartele financiare
Si care chiar inteleg indicatorii financiari
Cel mai mare fond suveran din lume, cel al Norvegiei, a vandut toate actiunile de pe Bursa de la Bucuresti !!!
De asemenea a vandut toate titlurile de stat ale Romaniei !!!
Acesti tipi si tipe gestioneaza un fond in valoare de 2,2 trilioane $
Probabil au inteles ceva
In poza am pus indicatorii financiari pentru cele mai mari firme de pe Bursa de la Bucuresti: Hidroelectrica si Petrom
De asemenea am pus indicatorii financiari pentru companiile din aceleasi industrii
Hidroelectrica are indicatorul P / E ( Price per Earnings ) de 21
Adica iti recuperezi banii in 21 de ani, conform profitului companiei
Cea mai mare companie de energie listata la bursa care are si hidrocentrale pe Dunare , se numeste Verbung .
Este din Austria
Indicatorul P / E este de 12
Pe scurt iti recuperi banii de 2 ori mai repede decat in cazul Hidroelectrica
Petrom are indicatorul P/ E de 20
Shell are indicatorul P / E de 12, deci de 2 ori mai mic
Ca fapt divers, Petrom a publicat saptamana acasta raportul financiar pe 2025
Profitul in 2025 a scazut cu 27% comparat cu 2024 !!!
Dar cine sa citeasca acest raport ?
Probabil suntem vreo zece tipi si tipe care l-au citit
Concluzii
Daca iti plac filmele cu subiecte financiare : „ The Big Short” „ Margin Call” este timpul sa-ti iei o punga de popcorn si un suc
In Romania va incepe un film asemanator”, este mesajul analistului economic.
