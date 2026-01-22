Reacția PUSL survine după declarațiile președintelui PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că deficitul bugetar prezentat anterior nu reflectă realitatea economică și că a existat o „scamatorie elaborată privind deficitul”. Aceste declarații au amplificat confuzia în spațiul public. Potrivit acestuia, execuția bugetară ar indica un deficit de aproximativ 8%, diferit de cifrele alarmiste vehiculate în ultimele luni.

Formațiunea atrage atenția că prezentarea contradictorie a datelor economice nu este o problemă minoră de comunicare, ci o situație gravă cu efecte directe asupra încrederii românilor în stat, asupra mediului de afaceri și asupra stabilității economice. PUSL subliniază că românii au suportat deja consecințele unor decizii fiscale importante, precum majorarea TVA și alte creșteri de taxe, iar în acest context este esențial ca populația să cunoască exact situația reală a finanțelor publice.

Partidul solicită publicarea urgentă a execuției bugetare finale pentru anul 2025 și explicarea clară de către Ministerul Finanțelor a impactului real al măsurilor fiscale asupra veniturilor la buget. De asemenea, PUSL cere asumarea unei comunicări publice transparente și responsabile privind starea economiei.

Formațiunea subliniază că românii nu pot fi conduși pe baza unor cifre care se schimbă de la o zi la alta. Este nevoie de adevăr, coerență și respect față de cetățeni atunci când se discută despre banii publici și viitorul economic al țării.

„Românii nu pot fi conduși pe baza unor cifre schimbate de la o zi la alta. Este nevoie de adevăr, de coerență și de respect față de cetățeni atunci când vorbim despre banii publici și viitorul economic al țării”, a transmis Lavinia Șandru, purtătorul de cuvânt al PUSL.

Amintim că prim-ministrul Ilie Bolojan s-a confruntat cu mai multe acuzații. De exemplu, Marcel Ciolacu a afirmat că măsurile promovate de premierul Ilie Bolojan nu au dus la o corecție bugetară autentică, ci doar la cosmetizarea datelor financiare. Fostul premier a scris că tăierile și majorările de taxe au fost inutile, iar deficitul a fost redus artificial prin artificii contabile.

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor şi pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat şi când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput eşti în a administra banii ţării! Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a «reformelor» făcute de tine”, a scris fostul premier pe Facebook.

De asemenea, Ciolacu a scris că presupusa scădere a deficitului bugetar se bazează pe mutarea unor cheltuieli înregistrate inițial ca împrumuturi în categoria granturilor, ceea ce ar fi permis raportarea lor ca venituri.