Elena Udrea a fost subiectul unei analize în emisiunea „Prea mult Banciu”, unde Lavinia Șandru a prezentat punctul său de vedere asupra acuzațiilor formulate în cazul Galei Bute din 2011.

Marcela Lavinia Șandru, născută pe 6 februarie 1975 la Dej, este jurnalistă, politiciană și actriță, cu o carieră care include activitate în radio, televiziune și politică. A absolvit Academia de Artă Teatrală din Târgu Mureș în 1997 și a urmat studii la Facultatea de Științe Politice a Universității din București.

Cariera sa profesională a început în 1994 la un radio din Târgu Mureș, iar în 1996 a debutat și la televiziune. În 2000, Lavinia Șandru a intrat în politică prin PD, unde a ocupat funcții de conducere în departamentele de comunicare și relații internaționale. După o perioadă de retragere din politică, a revenit în televiziune moderând talk-show-uri la Realitatea TV.

În 2025, ea și-a depus candidatura la funcția de Președinte al României, reprezentând Partidul Umanist Social Liberal (PUSL). În plan personal, a fost căsătorită între 2005 și 2016 cu Darius Vâlcov, fost primar, senator și ministru de finanțe.

Lavinia Șandru a apărat-o pe Elena Udrea în cadrul emisiunii „Prea mult Banciu”, în legătură cu Gala Bute din 2011.

„E nedrept să plătească Elena Udrea pentru tot ceea ce a făcut Traian Băsescu. E nedrept”, a declarat Lavinia Șandru, subliniind că fostul ministru nu ar fi beneficiat de avantaje materiale și că a fost huiduită de public în timpul Galei Bute.

Șandru a continuat:

„La Gala Bute ți se pare normal să fie condamnată Elena Udrea pentru că a avut beneficii, când ea a fost huiduită? Că a avut beneficii aplauze”.

Ea a evidențiat dificultățile de a demonstra nevinovăția într-un proces de lungă durată și complex. În discuția cu Radu Banciu, Șandru a comparat situația cu procedurile vechii securități:

„Dar așa era la vechea securitate: ei spun că ești vinovat și tu trebuie să demonstrezi că nu ești”.

Ea a insistat că procesul nu a reflectat corect circumstanțele reale ale implicării Elenei Udrea.

Cazul Galei Bute a început în 2011, când DNA a acuzat-o pe Elena Udrea de luare de mită și abuz în serviciu. Ancheta viza presupusele comisioane primite pentru aprobarea finanțării unor firme implicate în organizarea galei. În 2017, instanța a condamnat-o la șase ani de închisoare și plata a peste 8 milioane de lei, decizia devenind definitivă în 2022.

După condamnare, Elena Udrea a fugit din țară, fiind prinsă în Bulgaria și extrădată în România. Pe 16 iunie 2022, a fost încarcerată la Târgșor. În 2025, fostul ministru a fost eliberat condiționat, achitând prejudiciul de aproximativ 9 milioane de lei. Aceste detalii au fost prezentate în emisiune pentru a explica contextul declarațiilor Laviniei Șandru.

Discuția a abordat și aspecte legate de relațiile politice și legale implicate, precum și dificultatea de a demonstra nevinovăția în fața instanțelor.

„Dar nu e așa. Nu e corect. Ea a fost luată și i s-a spus că este vinovată și i-a zis: Demonstrează că nu ești”, a afirmat Șandru.

În cadrul emisiunii, Radu Banciu a ridicat întrebări legate de tranzacții financiare și posibile beneficii:

„Probabil că sunt niște surse care duc la banii respectivi. Și-ar fi însușit milioane de euro. Nu că a luat aplauze”.

Șandru a insistat că nu există dovezi clare care să incrimineze direct pe Elena Udrea și că acuzațiile s-au bazat mai mult pe interpretări decât pe probe concrete.

„Atunci de ce s-a zis că a fost condamnată pentru aplauze?”, a întrebat ea, referindu-se la percepția publică și mediatizarea cazului.

Discuțiile au evidențiat complexitatea proceselor care implică persoane publice și importanța clarității în prezentarea probelor și a circumstanțelor. Aceasta a permis o analiză mai nuanțată a cazului și a rolului Elenei Udrea în organizarea Galei Bute, în raport cu deciziile instanțelor și acuzațiile DNA.