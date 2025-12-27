Elena Udrea a fost extrem de activă pe Facebook în aceste zile, unde a împărtășit cu urmăritorii săi momente pline de emoție, recunoștință și reflecție personală. Postările sale din 25, 26 și 27 decembrie au atras mii de reacții și comentarii de susținere din partea românilor.

În prima zi de Crăciun, Elena Udrea a publicat mai multe fotografii cu fetița ei jucându-se în zăpadă, alături de un mesaj plin de bucurie: „Moșul a venit cu tot ce ne-am dorit! După patru ani în care nu am avut sărbători, petrecem, în sfârșit, Crăciunul împreună!” Mesajul s-a încheiat cu urări pentru toți românii și cu mulțumiri aduse lui Dumnezeu, subliniind cât de mult a însemnat acest moment pentru ea.

Comentariile nu au întârziat să apară, mulți români apreciind revenirea ei la viața de familie:

„Nicio bogăție materială nu se compară cu bogăția de a avea o familie ! Crăciun binecuvantat! Frumos la Munte Crăciun. Fericit … sănătate. Multa. … Crăciun fericit lîngă cei dragi! Sărbători binecuvântate! Crăciun fericit! Craciun cu liniste sufleteasca si multe bucurii ! Sărbători cu bine să aveți! Cât de mare este bucuria celui care așteaptă… Să fiți sănătoși cu toții! Ce fetiță mare și frumoasă!!! Sărbători cu pace, sănătate și binecuvântări cerești!”

În a treia zi de Crăciun, de Sfântul Ștefan, Elena Udrea a postat o fotografie caldă, alături de fiica ei, în fața bradului de Crăciun, însoțită de un singur cuvânt: „Recunoștință”. Imaginea simplă, dar puternică, a fost suficientă pentru a transmite starea de liniște și împlinire.

A doua zi de Crăciun a coincis cu ziua ei de naștere, prilej pentru o postare amplă și introspectivă. Îmbrăcată elegant, zâmbitoare, Elena Udrea a publicat un selfie și un mesaj care a stârnit emoție: „O viață ca 10 vieți… Viața mea este rezultatul alegerilor mele, bune și rele. Niciun regret! Doar suferința Evei…”

Fosta politiciană a vorbit despre alegeri, credință, visuri și puterea de a merge mai departe, mulțumindu-le totodată celor care i-au fost alături în anii dificili: „Vă mulțumesc celor care nu ați uitat…”

Elena Udrea a ales să-și sărbătorească ziua de naștere alături de fiica ei, micuța Eva Maria, într-un cadru de poveste: Bucovina. Fostul ministru al Turismului a fost surprinsă de Adrian Alexandrov în câteva imagini postate pe Instagram, în care se bucură de zăpadă, aer curat și momente prețioase împreună.

Complexul turistic Codrii Bucovinei, cunoscut pentru peisajele sale pitorești și atmosfera primitoare, a fost alegerea ideală pentru o mini-vacanță de iarnă. Cu camere moderne, bine utilate, facilități de relaxare și un restaurant ce servește atât preparate tradiționale, cât și internaționale, locația oferă tot ce e nevoie pentru o experiență completă de familie.

Elena, Adrian și Eva Maria s-au bucurat de momente de liniște și joacă în zăpadă, în timp ce complexul le-a asigurat toate condițiile pentru confort și relaxare. Pentru cei care caută o escapadă autentică în Bucovina, Codrii Bucovinei rămâne o destinație de top, cu camere primitoare, restaurant cu preparate delicioase și facilități moderne.