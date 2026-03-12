Social-democrații au transmis joi, printr-un comunicat oficial, că miniștrii PSD din Executiv vor aviza proiectul de buget, însă cu obiecții, pentru a permite continuarea procedurii de adoptare.

Potrivit partidului, această decizie ar putea depăși impasul creat în interiorul Guvernului și ar permite ca documentul financiar să ajungă în Parlament, unde ar putea fi dezbătut și modificat.

„Reprezentanţii PSD din Guvern vor aviza, cu obiecţii, proiectul de buget pentru a depăşi blocajul provocat de premierul Bolojan, în elaborarea acestui act normativ esenţial pentru economia românească. Mutarea dezbaterii la nivel parlamentar va permite partidelor din Coaliţie să transpună în Legea Bugetului toate elementele respinse în mod nejustificat de către şeful Executivului”, anunţă Partidul Social Democrat într-un comunicat oficial.

PSD consideră că această soluție ar permite corectarea unor prevederi respinse anterior și ar accelera procesul de adoptare a bugetului de stat.

În comunicatul transmis, PSD atrage atenția că întârzierea aprobării bugetului ar putea crea probleme pentru stabilitatea economică a României, mai ales în contextul unui mediu economic global marcat de incertitudine.

Reprezentanții partidului subliniază că adoptarea rapidă a bugetului este esențială pentru menținerea predictibilității economice și pentru funcționarea normală a instituțiilor publice.

„România nu îşi permite perpetuarea acestei stări de incertitudine, din cauza blocajului provocat de un singur om! În aceste momente dificile, statul român are nevoie de o conducere coerentă şi constructivă pentru a putea reacţiona rapid la provocările din pieţele internaţionale”, menţionează PSD.

Potrivit social-democraților, menținerea unei situații de blocaj în privința bugetului ar putea afecta inclusiv capacitatea statului de a răspunde evoluțiilor economice internaționale.

În paralel, conducerea PSD urmează să stabilească poziția finală a partidului în privința proiectului de buget.

Președintele formațiunii, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că social-democrații vor discuta subiectul într-o ședință internă programată pentru duminică, în care vor decide dacă vor vota bugetul în forma actuală sau dacă vor depune amendamente.

Liderul PSD a precizat că, în cazul în care partidul va opta pentru amendamente, acestea vor fi formulate la nivelul grupului parlamentar și vor fi depuse fără negocieri politice prealabile.

Potrivit acestuia, social-democrații vor conta pe sprijinul parlamentarilor pentru adoptarea acestor modificări, apelând la „buna credinţă” a legislativului în procesul de dezbatere și aprobare a bugetului