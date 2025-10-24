Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Târgoviște, că partidul pe care îl conduce rămâne în continuare un partener serios de guvernare, dar nu este „ținut cu forța” în actuala coaliție.

El a subliniat că social-democrații ar putea face o „evaluare” a participării la guvernare în cazul în care propunerile lor sunt tratate superficial și nu sunt luate în considerare în mod real. Grindeanu a amintit că decizia de intrare la guvernare nu a fost una impusă de la vârf, ci rezultatul unui vot colectiv, la care au participat mii de membri ai partidului din întreaga țară.

El a afirmat că aproape 5.000 de social-democrați, printre care s-au numărat primari, parlamentari, consilieri județeni și lideri de organizații, au votat în favoarea participării la guvernare, într-un procent covârșitor.

Potrivit liderului PSD, partidul a intrat în coaliție cu intenția clară de a contribui la îmbunătățirea vieții românilor și de a promova politici publice eficiente. Grindeanu a precizat că social-democrații rămân „parteneri serioși”, dar că se așteaptă ca propunerile lor să fie tratate cu respect și aplicate în interesul cetățenilor.

El a menționat că, în momentul de față, PSD nu se află pe „niciun picior de plecare” din coaliția de guvernare, însă a avertizat că partidul are opțiunea de a-și reevalua poziția dacă observă că inițiativele sale sunt catalogate constant la categoria „și altele”. În opinia sa, PSD are „propuneri decente și bune pentru români”, care merită să fie puse în practică.

„Nu ne ţine nimeni cu forţa în această coaliţie. Când am hotărât cu toţii, am votat aproape 5.000 de oameni, nu am făcut o consultare doar în forul de conducere, în Comitetul Politic Naţional, au votat atunci toate comitetele politice judeţene, toţi primarii PSD, toţi consilierii judeţeni, parlamentari şi aproape 5.000, cred că 4.700 sau 4.800 de colegi am votat. Într-un procent covârşitor noi am spus: da, intrăm la guvernare, suntem parteneri serioşi, vrem să facem politici publice pentru români, vrem să contribuim cu tot ceea ce ştim noi la îmbunătăţirea vieţii românilor că până la urmă asta trebuie să ne ghideze pe toţi. Dacă propunerile noastre sunt de fiecare dată tratate la «şi altele», sigur că trebuie să facem… Nu ne ţine nimeni cu forţa şi sigur că putem să facem o evaluare. Deocamdată suntem în această coaliţie, nu suntem pe niciun picior de plecare, dar avem propuneri decente, bune pentru români, pe care le avem a fi puse în practică”, a explicat liderul interimar al PSD.

În același context, Grindeanu a vorbit despre congresul partidului programat pentru data de 7 noiembrie, eveniment care, potrivit acestuia, va marca o „reașezare statutară” și o consolidare a echipei de conducere.

Liderul interimar al social-democraților a afirmat că lucrările pregătitoare sunt deja în desfășurare și că își dorește ca, după congres, PSD să funcționeze cu o echipă completă și cu legitimitatea unei conduceri votate de delegați. Grindeanu a apreciat că acest moment va aduce energie și claritate pentru întreaga formațiune.

„Și în 7 noiembrie facem, dacă vreți, și o reașezare statutară a partidului, pentru că în 7 noiembrie îmi doresc să punem la punct toate echipele. Și acum se lucrează. Eu nu pot să spun că nu lucrăm. Și vedeți, doar că de atunci PSD-ul va lucra în echipă completă și va avea în spate legitimitatea unui congres. Asta este foarte important și asta, cred eu, e și dătător de energie pentru mine și pentru colegii mei. Sunt lucruri care vor trebui să fie clarificate în congres”, a spus Sorin Grindeanu.

Tot în cadrul conferinței de presă de vineri seară, Grindeanu a confirmat că i-a propus senatorului Titus Corlățean să se alăture echipei sale de conducere.

El a explicat că îl leagă de Corlățean o prietenie de peste 25 de ani, încă din perioada în care ambii activau în Tineretul Social Democrat, și că își dorește revenirea acestuia în prima linie a partidului.

Grindeanu a menționat că a avut recent o discuție personală cu Titus Corlățean, în cadrul căreia i-a transmis invitația de a face parte din echipa sa de conducere. El a subliniat că oferta rămâne deschisă și că speră ca, după o perioadă de reflecție, Corlățean să redevină activ în conducerea PSD.