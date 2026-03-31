Persoanele cu dizabilități au ieșit la protest în București. Sute de persoane cu dizabilități au protestat marți în Piața Victoriei, în cadrul unei manifestații organizate în fața Guvernului României, solicitând modificări urgente privind sistemul de impozitare și nivelul indemnizațiilor sociale.

Evenimentul a fost coordonat de Consiliul Național al Dizabilității din România (CNDR), care avertizează că recentele schimbări legislative au afectat semnificativ nivelul de trai al persoanelor cu handicap și au redus accesul la facilități esențiale, inclusiv scutiri fiscale pentru locuințe și autovehicule.

Protestatarii cer revenirea la scutirile integrale de impozit și ajustarea indemnizațiilor în raport cu evoluția reală a costurilor de trai. Potrivit CNDR, actualele sume nu mai reflectă realitatea economică, fiind menținute la niveluri considerate depășite, în timp ce cheltuielile pentru medicamente, terapii și îngrijire au crescut constant.

Reprezentanții organizației susțin că lipsa ajustărilor financiare a condus la o situație critică pentru numeroase persoane cu dizabilități, unele dintre ele fiind incapabile să își acopere nevoile de bază.

Un alt punct central al protestului îl reprezintă modificările criteriilor de evaluare medicală. Președinta CNDR, Daniela Tontsch, afirmă că aceste criterii ar fi „abuzive” și ar fi dus la retrogradarea a mii de persoane în grade inferioare de handicap.

„Cerem revenirea la scutirile integrale de impozit și cerem anularea criteriilor de evaluare medicală, pentru că sunt abuzive”, a declarat preşedinta Consiliului Național al Dizabilității din România (CNDR), Daniela Tontsch.

Conform datelor prezentate de organizație, aproximativ 10.000 de persoane cu dizabilități severe ar fi pierdut accesul la asistenți personali și indemnizații, în urma reevaluărilor administrative.

CNDR acuză lipsa de dialog cu autoritățile centrale, susținând că solicitările repetate de discuții nu au primit răspunsuri concrete. De asemenea, organizația afirmă că un memoriu oficial cu revendicări a fost transmis către Guvernul României, însă fără rezultate imediate.

În același context, reprezentanții protestatarilor au cerut implicarea directă a unui reprezentant guvernamental în dialogul cu manifestanții, subliniind nevoia unei soluționări rapide a problemelor semnalate.

Președinta CNDR a menționat și faptul că prim-ministrul Ilie Bolojan nu ar fi acceptat o întâlnire cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități, aspect care a amplificat nemulțumirile participanților.