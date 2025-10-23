Un bărbat din București a fost amendat cu 2.000 de lei de polițiști, după ce imaginile în care își lovea în mod repetat câinele, un cocker spaniel de zece luni, au fost publicate pe internet. Poliția Capitalei a intervenit rapid, identificând proprietarul și evaluând starea animalului.

Poliția Capitalei a anunțat că Serviciul pentru Protecția Animalelor s-a autosesizat după apariția imaginilor în care un bărbat lovea un câine. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că persoana din filmare era chiar proprietarul animalului, un cocker spaniel de zece luni.

Ofițerii au dispus ca animalul să fie examinat de un medic veterinar din cadrul Serviciului pentru Protecția Animalelor. În urma controlului, nu au fost identificate leziuni fizice, iar câinele s-a dovedit a fi jucăuș, echilibrat și fără semne de stres sever sau suferință acută.

„Astfel, a fost identificat bărbatul care apare în imagini, acesta fiind proprietarul câinelui, un exemplar din rasa Cocker Spaniel, în vârstă de 10 luni. Animalul a fost evaluat clinic de un ofiţer specialist – medic veterinar din cadrul Serviciului pentru Protecţia Animalelor, iar în urma examinării nu au fost constatate leziuni fizice. Câinele prezintă un comportament jucăuş, echilibrat, se alimentează corespunzător şi nu manifestă semne de stres sever sau suferinţă acută”, a transmis Poliţia Capitalei.

Proprietarul a fost sancționat contravențional, în baza Ordonanței de Urgență nr. 55/2002, cu o amendă de 2.000 de lei pentru provocarea de suferințe nejustificate animalului. Poliția a subliniat că orice act de agresiune asupra unui animal, chiar și realizat „cu scop corectiv”, este interzis prin lege și poate atrage sancțiuni severe.

Autoritățile le reamintesc cetățenilor că trebuie evitată orice formă de violență față de animale și îi încurajează pe cei care sunt martori la asemenea fapte să sesizeze imediat Poliția.

De asemenea, este recomandat ca persoanele care asistă la acte de cruzime să păstreze dovezile – imagini video, fotografii sau declarațiile martorilor – pentru a facilita intervenția și sancționarea celor vinovați.

Poliția Capitalei a subliniat că protecția animalelor este o responsabilitate comună și că astfel de comportamente agresive nu pot fi justificate în niciun context.