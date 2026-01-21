O inițiativă legislativă recentă stârnește îngrijorare în rândul proprietarilor de apartamente, ridicând semne de întrebare asupra echității în gestionarea costurilor comune, notează avocatul Gelu Pușcaș într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

Propunerea vizează scutirea spațiilor comerciale din condominii de la plata cheltuielilor de întreținere și administrare, păstrând doar obligațiile legate de structura de rezistență, acoperiș și elementele de siguranță.

Conform Legii nr. 196/2018, care reglementează strict asociațiile de proprietari, aceste modificări ar putea fi aplicate fără posibilitatea unor interpretări flexibile. Astfel, administratorii nu ar avea alternative, iar responsabilitatea financiară ar fi transferată integral către ceilalți coproprietari, adică către proprietarii de apartamente.

”Legea nr. 196/2018 este o lege specială care reglementează asociațiile de proprietari. Aceasta are două aspecte foarte importante: derogă de la dreptul comun și se aplică strict, exact așa cum este formulată, fără interpretări „creative”. Dacă propunerea legislativă privind scutirea spațiilor comerciale de la plata cheltuielilor comune va fi adoptată, efectul va fi că aceste spații vor fi exceptate de la contribuțiile aferente întreținerii și administrării condominiului, cu excepția cheltuielilor legate de structura de rezistență, acoperiș și elementele comune de siguranță”, se arată în mesajul de pe Facebook.

Efectele unei asemenea schimbări ar putea fi semnificative:

Redistribuirea costurilor comune va crește întreținerea pentru apartamente.

Spațiile comerciale vor beneficia de avantajele proprietății comune fără a contribui proporțional la cheltuieli.

Se creează o inechitate clară între coproprietari, unde unii devin „mai proprietari” decât alții, având drepturi fără obligații financiare echitabile.

Specialiștii în domeniu atrag atenția că spațiile comerciale dețin cote indivize semnificative în proprietatea comună, iar Codul civil stipulează clar obligațiile tuturor coproprietarilor. În aceste condiții, scutirea propusă poate duce la conflicte și la creșterea nejustificată a taxelor pentru apartamente.