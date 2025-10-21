Potrivit hotărârii adoptate marți, impozitele au fost mărite între 100% și 500%, în funcție de gradul de deteriorare și de pericolul pe care îl reprezintă clădirile pentru cetățeni.

Printre adresele vizate se numără imobile de pe străzile Pandele Țărușanu nr. 5, Sfântul Constantin nr. 13 și 13A, Costache Aristia nr. 34, Căderea Bastiliei nr. 51 și Transilvaniei nr. 17.

Primăria a explicat că măsura urmărește descurajarea neglijării clădirilor degradate și prevenirea accidentelor provocate de structuri instabile.

Consiliul Local a aprobat, de asemenea, constituirea unui fond de locuințe de necesitate în imobilul din strada Munții Tatra nr. 18–20. Clădirea, care are 58 de apartamente, va fi destinată relocării familiilor afectate de lucrările de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din Capitală.

Potrivit Primăriei, 25 de unități locative sunt libere, una este închiriată legal, iar 32 sunt ocupate fără titlu locativ.

„Astfel, Primăria Sectorului 1 se va implica direct în programul de consolidare a blocurilor cu risc seismic ridicat din Capitală”, se arată în comunicatul instituției.

În prezent, în Sectorul 1 există 25 de imobile încadrate în clase de risc seismic care necesită consolidare urgentă. Pentru trei dintre acestea – de pe bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 32–34, calea Victoriei nr. 101 și strada Dionisie Lupu nr. 55 – lucrările sunt amânate din cauza lipsei spațiilor de relocare.

În aceeași ședință, aleșii locali au aprobat un acord de parteneriat cu Asociația „Forța Fermierilor”, pentru lansarea proiectului „Piața Producătorilor Autohtoni”, destinat promovării produselor românești.

Piețele Dorobanți și 1 Mai vor fi primele care vor găzdui standurile fermierilor, unde locuitorii vor putea cumpăra produse direct de la producători.

Consilierii locali au adoptat și Regulamentul de funcționare a stațiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice și hibrid plug-in.

Potrivit documentului, tariful pentru curent alternativ (AC) va fi de 1,59 lei/kWh, iar pentru curent continuu (DC) – 1,95 lei/kWh, ambele valori incluzând TVA.

Sectorul 1 va administra direct stațiile, iar operarea lor va fi realizată de un agent economic desemnat prin proceduri legale. Tot acesta va gestiona și platforma online care va afișa în timp real harta interactivă, stațiile disponibile și gradul de ocupare.