Din cuprinsul articolului Casele de până la 150 mp din mediul rural vor putea fi construite fără autorizație. Noul Cod al Urbanismului aduce reguli mai simple pentru cetățeni

Casele de locuit de până la 150 de metri pătrați și anexele gospodărești mici, de până la 20 de metri pătrați, vor putea fi ridicate fără autorizație de construire în mediul rural, potrivit propunerilor incluse de Ministerul Dezvoltării în noul Cod al Urbanismului, aflat în curs de adoptare.

Scopul măsurii este simplificarea procedurilor birocratice și reducerea timpului de așteptare pentru demararea lucrărilor.

Deși nu va mai fi obligatorie autorizația pentru anumite construcții, autoritățile locale vor continua să aibă un rol activ în proces. Acestea vor avea 15 zile la dispoziție pentru a analiza proiectul depus și pentru a comunica dacă este necesară o autorizație. În lipsa unui răspuns în acest termen, construcția va putea începe pe baza proiectului tehnic întocmit de proiectant.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat că schimbarea vine la pachet cu o responsabilitate mai mare pentru profesioniștii din domeniu.

El a declarat că „crește răspunderea proiectantului”, deoarece acesta va trebui să decidă, în funcție de legislația și documentațiile urbanistice existente, dacă o lucrare se poate realiza fără autorizație.

Oficialul a precizat că statul trebuie să evolueze spre un sistem în care fiecare specialist să fie conștient de rolul și responsabilitatea sa, inclusiv în domeniul urbanismului.

Totodată, ministrul a subliniat că procedura reprezintă o formă de de-birocratizare menită să ajute cetățenii, dar și administrațiile locale.

„Este o simplificare care ajută pe toată lumea”, a afirmat Cseke Attila, adăugând că multe primării se confruntau cu întârzieri semnificative în emiterea autorizațiilor — uneori de câteva luni — ceea ce bloca proiectele de construcții mici.

Chiar dacă se renunță la autorizație în anumite cazuri, ministrul a dat asigurări că nu va fi eliminat controlul autorităților locale. „Primăria trebuie să fie pe fază”, a declarat el, subliniind că administrațiile locale trebuie să-și organizeze procedurile interne astfel încât să poată analiza rapid proiectele depuse. Dacă o primărie constată că proiectul ridică probleme de urbanism, aceasta poate solicita în continuare autorizația de construire.

„Dacă din documentațiile de urbanism existente, din PUZ-ul zonei respective, rezultă că nu sunt probleme care să împiedice construcția, atunci pe baza proiectului tehnic beneficiarul, adică cetățeanul, va putea să înceapă lucrările”, a explicat ministrul la Digi24

Prin noul Cod al Urbanismului, Ministerul Dezvoltării urmărește o modernizare a cadrului legislativ din domeniul construcțiilor, prin reducerea etapelor inutile și prin stabilirea unor termene clare pentru autorități.

Proiectul urmează să fie analizat și adoptat în perioada următoare, urmând să intre în vigoare după aprobarea de către Parlament.