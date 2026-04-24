Ilie Bolojan a transmis că, pentru scăderea prețurilor la energie, este necesară creșterea capacității de producție și de stocare, dar și facilitarea accesului noilor producători în sistem.

Premierul a explicat că acest lucru presupune atât finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și intrarea pe piață a unor producători din sectorul fotovoltaic și eolian. El a arătat că o ofertă mai mare de energie ar putea duce la scăderea prețurilor.

Potrivit acestuia, în ultimii ani accesul la rețelele electrice a fost blocat și îngreunat prin emiterea unui număr foarte mare de autorizații tehnice de racordare, care depășesc necesarul real al economiei. Bolojan a precizat că au fost emise autorizații pentru peste 80.000 MW, în condițiile în care necesarul este de aproximativ 9.000 MW, la care se adaugă alte 30.000 MW aflate în procesare.

În acest context, premierul a arătat că, fără deblocarea accesului la rețele, discuțiile despre reducerea prețurilor la energie nu au fundament.

„Pentru a reduce prețul energiei, avem nevoie de mai multă capacitate de stocare, de creșterea producției, atât în bandă, prin finalizarea investițiilor aflate în curs, cât și prin permiterea accesului pe piață al noilor producători pe fotovoltaic și eolian, care să investească și să injecteze energie în sistem. Astfel, printr-o ofertă mai mare, prețurile pot scădea. Din păcate, în ultimii ani accesul la rețele a fost blocat și scumpit prin emiterea unui număr prea mare de autorizații tehnice de racordare (ATR), ce depășesc cu mult necesitățile economiei noastre. Astfel, s-au emis ATR-uri de peste 80.000 MW, față de circa 9.000 MW necesari, la care se adaugă încă 30.000 MW aflați în procesare. Fără deblocarea accesului la rețele, toate discuțiile legate de reducerea prețurilor la energie nu au niciun fundament. Vom îndrepta lucrurile”, a scris premierul într-o postare pe Facebook.

Ilie Bolojan a anunțat că a avut o întâlnire cu George Niculescu, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), în urma căreia au fost stabilite măsuri concrete.

Astfel, două regulamente urmează să fie publicate în dezbatere publică. Unul vizează racordarea la rețea, iar celălalt procedura de obținere a autorizației de înființare. Acestea vor introduce garanții mai stricte pentru obținerea autorizațiilor, inclusiv o garanție de 30 euro pe kW instalat, dar și termene clare pentru implementarea proiectelor.

Premierul a explicat că aceste reguli vor permite realizarea proiectelor care au finanțare și respectă termenele, în timp ce proiectele speculative ar urma să își piardă autorizațiile.

„Am avut o întâlnire cu domnul George Niculescu, președintele Autorității de Reglementare în Energie, în cadrul căreia am convenit măsurile ce vor fi puse în practică în perioada următoare. Luni vor fi publicate în dezbatere publică două regulamente, unul privind racordarea și celălalt privind obținerea autorizației de înființare. Acestea urmăresc să crească garanțiile pentru obținerea ATR-urilor, să introducă o garanție de 30 euro/kW instalat pentru obținerea autorizației de înființare și să stabilească termene clare. Astfel, proiectele care au finanțare, respectă termenele și sunt serioase vor putea fi realizate, iar proiectele speculative își vor pierde autorizațiile. În acest mod, investițiile reale vor avea acces mai ușor la rețele, contribuind la scăderea prețului energiei”, a mai spus Bolojan.

În paralel, Guvernul pregătește o ordonanță pentru modificarea legislației primare în domeniu. După perioada de dezbatere publică de 10 zile, regulamentele și actele normative ar putea fi adoptate în prima jumătate a lunii mai.

Ilie Bolojan a subliniat că obiectivul acestor măsuri este eliminarea blocajelor din sistem și facilitarea accesului proiectelor reale la rețelele electrice.

El a arătat că stabilirea unor reguli clare și susținerea investițiilor considerate serioase reprezintă condițiile necesare pentru eliminarea proiectelor speculative și pentru funcționarea corectă a pieței de energie.