Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat, marți seară, că proiectul hidroenergetic Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, a fost deblocat, după ce Comisia de Analiză Tehnică din cadrul Ministerului Mediului a emis acordul de mediu necesar continuării investiției.

Potrivit ministrului, proiectul este operat de Hidroelectrica și va permite reluarea lucrărilor, contribuind anual cu 13,6 GWh de energie curată și stabilă în Sistemul Energetic Național, pe baza unei capacități de producție de 10 MW.

Conform estimărilor prezentate de Bogdan Ivan pe pagina sa de Facebook, energia produsă va putea acoperi consumul a peste 5.000 de gospodării din România, timp de un an întreg, exclusiv din finalizarea acestui obiectiv. Ministrul a subliniat că avizul de mediu permite reluarea unei investiții aflate într-un stadiu avansat de realizare.

Bogdan Ivan a precizat că proiectul va asigura finalizarea Barajului Vîja și a lucrărilor definitive de evacuare a viiturilor, considerate esențiale pentru siguranța hidrotehnică, protecția populației din aval și funcționarea în siguranță a infrastructurii energetice critice.

Hidrocentrala Cerna–Motru–Tismana, Etapa a II-a, era realizată în proporție de aproximativ 90% și face parte dintr-un grup de șapte proiecte hidroenergetice executate în proporție de peste 70%, dar blocate anterior de obstacole birocratice sau juridice.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis în mesajul său că România are nevoie de proiecte finalizate și de investiții puse în funcțiune, nu de lucrări ținute pe loc.