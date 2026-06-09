Progres semnificativ pe Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia al Autostrăzii Transilvania: Stadiul Actual al Lucrărilor

Lucrările pe Lotul 3C2 Chiribiș-Biharia, parte integrantă a Autostrăzii A3 Transilvania, au atins un stadiu fizic de execuție de 51% la sfârșitul lunii mai 2024. Acest tronson are o lungime de 28,5 kilometri și face parte din proiectul major de infrastructură rutieră care urmărește conectarea regiunilor din nord-vestul țării.

Asocierea Precon Transilvania-Citadina 98, responsabilă de execuția acestui segment, mobilizează aproximativ 600 de muncitori și utilizează peste 400 de utilaje și echipamente pentru desfășurarea activităților de construcție, conform raportului transmis de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR).

În urma inspecției efectuate la finalul lunii mai, s-au înregistrat următoarele realizări pe șantier:

Stadiul fizic al execuției a depășit 50%;

S-au așternut 10 kilometri de balast stabilizat, pregătind infrastructura pentru straturile următoare;

Montarea grinzilor a fost finalizată pe 16 din cele 18 poduri planificate;

Pe 9 poduri, placa de suprabetonare este complet realizată;

Primul strat de asfalt a fost aplicat pe 2,5 kilometri din autostradă;

Pe traseul de relocare al drumului național DN 19E, primul strat de asfalt a fost turnat pe 4 kilometri din totalul de 5,5 kilometri.

CNIR a anunțat că, începând cu 15 iunie 2024, constructorul va intensifica ritmul de execuție și va crește cantitatea de mixtură asfaltică aplicată zilnic, estimându-se o producție de aproximativ 3.000 de tone pe zi. Această măsură are ca scop finalizarea mai rapidă a tronsonului și respectarea termenelor contractuale.

Valoarea totală a contractului pentru proiectarea și execuția subsectorului 3C2 Chiribiș-Biharia este de 785 milioane de lei. Finanțarea proiectului este asigurată prin fonduri europene, în cadrul Programului Operațional Transport 2021-2027, care sprijină dezvoltarea infrastructurii rutiere în România.