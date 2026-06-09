Prognoze îngrijorătoare pentru vară: El Niño și impactul asupra turismului

Organizația Meteorologică Mondială a ONU avertizează că există o probabilitate de 80% ca fenomenul El Niño să se dezvolte în această vară. Fenomenul de încălzire din Pacificul tropical influențează tiparele meteorologice la nivel global și poate favoriza apariția secetelor, inundațiilor și valurilor de căldură.

Modelele climatice indică, de asemenea, posibilitatea unui „super” El Niño în acest an. Pentru călători, aceste evoluții se traduc prin necesitatea unei atenții sporite la riscurile climatice atunci când își planifică deplasările.

Vremea extremă influențează tot mai mult modul în care sunt alese destinațiile și perioadele de vacanță. Căldura intensă modifică obiceiurile de călătorie din sezonul estival, în timp ce riscurile asociate incendiilor de vegetație cresc interesul pentru polițele de asigurare.

Fenomenul El Niño este alimentat de apele neobișnuit de calde din Pacificul tropical și are potențialul de a modifica condițiile meteo la scară largă. În acest context, sunt prognozate temperaturi peste medie la nivel global pentru intervalul iunie-august.

Organizația Meteorologică Mondială a ONU estimează o probabilitate de peste 90% ca El Niño să persiste până în noiembrie, cu efecte care pot include secetă, precipitații abundente și valuri de căldură la nivel global.

Pentru turiști, aceste evoluții se reflectă în îngrijorări legate de intensificarea furtunilor, de condițiile mai umede din anumite regiuni și de variațiile imprevizibile ale vremii de vară.

Un sondaj realizat de Sensible Weather pe un eșantion de 600 de călători de agrement din Statele Unite arată că vremea nefavorabilă ocupă locul al doilea în topul preocupărilor la momentul rezervării, după costuri. Totodată, 55% dintre respondenți au declarat că au amânat o călătorie din cauza incertitudinii meteorologice.

Potrivit wmo.int, pentru intervalele iulie–septembrie, august–octombrie și septembrie–noiembrie, prognozele indică menținerea fenomenului El Niño ca dominant, cu probabilități constante de aproximativ sau peste 90%.

În același timp, condițiile neutre asociate ENSO sunt estimate la circa 10%, rămânând la un nivel redus. Reapariția fenomenului La Niña este considerată puțin probabilă pe termen lung. Serviciile Naționale de Meteorologie și Hidrologie (SMNH) vor urmări evoluția condițiilor ENSO în perioada următoare și vor actualiza estimările pe măsură ce apar noi date.

Mai trebuie menționat faptul că polițele de asigurare de călătorie nu oferă în mod automat despăgubiri dacă vacanța este afectată de fenomene meteorologice extreme sau de valuri de căldură. Compensațiile sunt acordate, de regulă, doar în situațiile în care există o recomandare oficială a autorităților împotriva călătoriilor către destinația aleasă sau atunci când un medic recomandă anularea deplasării din motive de sănătate.