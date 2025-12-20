Sâmbătă, 20 decembrie, estul și sud-estul României vor fi sub un cer închis, cu ceață densă ca fenomen dominant, în timp ce restul regiunilor vor avea vreme mai bună. În zonele joase, dimineața se va forma ceață local asociată cu burniță sau ploi slabe, potrivit prognozei ANM. Până la ora 9, 27 de județe, inclusiv Bucureștiul, se află sub cod galben de ceață și vizibilitate redusă. Vântul va sufla cu unele intensificări pe litoral și în sudul Banatului, iar temperaturile maxime vor varia între 2 grade în zonele cu ceață persistentă și 12 grade în zonele deluroase din vest.

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va rămâne acoperit pe tot parcursul zilei, cu burnițe izolate dimineața. Pe litoral, vântul va avea intensificări temporare, iar temperaturile se vor menține relativ ridicate pentru final de decembrie, cu maxime de 8-9 grade.

Sudul Moldovei și nordul Munteniei vor avea dimineața cer acoperit și ceață, cu posibile înnorări persistente și ploi slabe izolate pe parcursul zilei. Vântul va fi slab, iar temperaturile diurne se vor situa în jurul valorilor normale pentru această perioadă.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, ziua va fi mohorâtă. La câmpie, dimineața se va manifesta ceață și burniță, în timp ce la deal și munte soarele va fi prezent trecător. Temperaturile după-amiaza vor ajunge până la 6 grade, însă persistența ceții poate menține valorile mai scăzute.

Nordul Transilvaniei și Maramureșul vor avea vreme frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi ușor peste mediile perioadei, atingând 8-9 grade. Condiții similare se vor înregistra și în vestul țării, unde ceața matinală se va risipi rapid, lăsând cer senin. În sudul Banatului, vântul va fi mai intens, iar în zonele deluroase maximele vor ajunge la 12 grade.

În Transilvania, dimineața va fi rece, cu ceață și burniță pe arii extinse. Pe parcursul zilei, cerul se va degaja treptat, iar temperaturile vor crește, depășind valorile obișnuite pentru final de decembrie după prânz.

În Oltenia, ceața va persista dimineața în zonele de câmpie, însă amiaza va aduce soare și vreme plăcută. Fenomenul de inversiune termică va face ca temperaturile din zonele joase să fie mai scăzute decât cele din regiunile de deal și munte.

În sudul țării, vremea va fi schimbătoare, cu înnorări și ceață dimineața, urmate de perioade însorite. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 8 grade.

În Capitală, temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, maxima zilei ajungând la 6 grade, comparativ cu 12 grade vineri. Cerul va fi acoperit, dimineața va fi ceață posibil asociată cu burniță, iar noaptea ceața va reveni, minima coborând până la 2 grade.

La munte, vremea va fi predominant frumoasă, cu soare pe majoritatea masivelor. Nu se prognozează precipitații, iar temperaturile din stațiuni vor rămâne peste valorile normale pentru această perioadă a anului.