Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a majorat recent estimările privind cererea mondială de petrol pentru anul 2026, semnalând totodată că oferta abundentă diminuează presiunile cauzate de riscurile geopolitice. Potrivit raportului său anual, cererea globală de țiței este așteptată să crească cu 930.000 de barili pe zi (bpd) în 2026, peste creșterea prognozată anterior de 860.000 bpd. În aceste condiții, consumul global ar urma să atingă 105 milioane de barili pe zi, comparativ cu 104 mb/zi în 2025.

În ceea ce privește oferta, IEA estimează o creștere a aprovizionării cu petrol de 2,5 milioane de barili pe zi, până la 108,7 mb/zi, după ce în 2025 aceasta a crescut cu 3 mb/zi, ajungând la 106,2 mb/zi. Rezultatul este o supraofertă de aproximativ 3,7 milioane bpd în 2026, mai mare decât nivelul înregistrat în 2025, de 2,2 milioane bpd.

Raportul subliniază că această abundență de petrol la nivel global atenuează îngrijorările legate de riscurile geopolitice care ar putea afecta producția și exporturile din state precum Venezuela, Iran sau Rusia. IEA apreciază că, deși este prematur să se evalueze pe deplin efectele acestor tensiuni, stocurile ridicate oferă confort participanților la piață și contribuie la menținerea prețurilor sub control.

Agenția Internațională pentru Energie, principalul organism de consiliere energetică pentru cele mai dezvoltate 29 de state, a fost înființată ca răspuns la șocul petrolier din 1973–1974, cu scopul de a coordona eliberarea petrolului din rezervele strategice.

La începutul anului 2026, prețul petrolului a rămas la niveluri relativ scăzute, reflectând o combinație între producția ridicată și o cerere globală moderată. Țițeiul Brent se tranzacționa în jurul valorii de 61-62 USD pe baril, iar WTI (West Texas Intermediate) a fost sub 58 USD pe baril în primele zile ale lunii. După scăderile semnificative înregistrate la sfârșitul lui 2025, prețurile s-au stabilizat temporar, cu fluctuații ușoare, dar tendința generală rămâne orientată spre niveluri mai mici.

Factorii care au influențat evoluția pieței includ: