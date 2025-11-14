Nuclearelectrica și Transelectrica, două dintre companiile cheie ale sistemului energetic național, au prezentat rezultatele financiare la nouă luni.

Dacă operatorul centralei nucleare de la Cernavodă își consolidează creșterea veniturilor și a profitului, transportatorul național de energie electrică marchează o diminuare semnificativă a profitului net, pe fondul modificărilor legislative, al creșterii costurilor operaționale și al condițiilor mai dificile din piață.

Potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, Nuclearelectrica a înregistrat în primele nouă luni din 2025 un profit net de 1,62 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere de 26,6% față de aceeași perioadă din 2024, când nivelul raportat era de 1,28 miliarde lei. Această performanță financiară are la bază evoluția veniturilor din exploatare, care au ajuns la 4,17 miliarde lei, în creștere cu 22,9% comparativ cu cele 3,39 miliarde lei raportate în primele trei trimestre ale anului precedent.

Creșterea este determinată în principal de evoluția veniturilor din vânzarea de energie electrică, care au urcat cu 23,9%, impulsionate de o majorare de 19,1% a prețului mediu ponderat al energiei vândute, în condițiile în care cantitatea totală de energie livrată a crescut ușor, cu 3,7%. Compania arată că această dinamică favorabilă a pieței a determinat un avans consistent al rezultatelor operaționale, EBITDA urcând cu 21%, echivalentul a 380 milioane lei.

Această evoluție pozitivă a fost totuși parțial erodată de creșterea contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, cheltuială care s-a majorat cu 394 milioane lei. Chiar și așa, rezultatul final a rămas solid, reflectând un context în care energia nucleară continuă să reprezinte unul dintre cele mai stabile și mai predictibile segmente ale pieței energetice românești.

Nuclearelectrica a raportat o producție de energie electrică de 7.383 GWh în primele nouă luni ale anului, în creștere cu 1% față de perioada similară a anului 2024, când producția a fost de 7.311 GWh. Din această cantitate, 7.382.537 MWh au fost livrați în Sistemul Energetic Național (SEN).

Raportul evidențiază și o evoluție foarte bună în trimestrul al treilea din 2025: producția livrată în SEN a fost de 2.676.071 MWh, în creștere cu 4,8% față de trimestrul III 2024. Această creștere este atribuită funcționării bune a celor două unități nucleare și unei disponibilități ridicate în perioada analizată.

Compania derulează un program de investiții de 3,43 miliarde lei, destinat atât modernizării și mentenanței centralei de la Cernavodă, cât și susținerii activităților din cadrul Fabricii de Combustibil Nuclear de la Pitești și proiectelor strategice care vizează dezvoltarea nucleară pe termen lung.

Investițiile includ:

proiecte necesare la Sucursala CNE Cernavodă,

lucrări la FCN Pitești,

investiții la sediul central,

alocări de împrumuturi și aporturi la capital pentru EnergoNuclear (proiectul reactoarelor 3 și 4), FPCU Feldioara și RoPower Nuclear — compania responsabilă de dezvoltarea reactoarelor modulare mici (SMR) împreună cu partenerii americani.

Programul de investiții este considerat crucial pentru modernizarea infrastructurii nucleare, pentru menținerea capacităților actuale în parametri optimi și pentru lansarea etapelor următoare ale proiectelor strategice.

În timp ce Nuclearelectrica își consolidează poziția financiară, Transelectrica raportează o evoluție mult mai dificilă. Profitul net al companiei a scăzut la 183 milioane lei, față de 410 milioane lei în primele nouă luni ale anului 2024, reprezentând o diminuare de 56%.

Compania explică scăderea prin evoluția ambelor segmente de activitate — cel cu profit permis și cel zero-profit — afectate de schimbările regulatory și de contextul pieței de energie.

Rezultatul segmentului cu profit permis a fost de 331 milioane lei, cu 92 milioane lei mai puțin decât anul trecut. Veniturile operaționale au scăzut cu 29 milioane lei, în timp ce cheltuielile operaționale au crescut cu 64 milioane lei, influențate de:

majorarea cheltuielilor cu mentenanța rețelei electrice de transport,

creșterea amortizării,

creșterea cheltuielilor cu personalul,

creșterea impozitelor și taxelor.

Veniturile operaționale totale ale companiei s-au situat la 1,716 miliarde lei, față de 1,745 miliarde lei anul anterior.

Compania subliniază că scăderi semnificative s-au înregistrat la:

veniturile din tranzacții CPT (–46 milioane lei),

veniturile conjuncturale din ajutoare de avarie (–61 milioane lei),

capitalizarea CPT (–48 milioane lei).

Creșteri au fost consemnate doar în zona veniturilor din transport, pe fondul majorării tarifului reglementat aprobat de ANRE (+176 milioane lei) și a unei ușoare creșteri a cantității de energie transportate (+0,5%).

Raportul explică faptul că schimbările legislative prin OUG 32/2024 au determinat o ieșire treptată din schema de sprijin și un retur la achiziții de energie la prețurile pieței. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2025, energia necesară acoperirii consumului propriu tehnologic (CPT) a fost achiziționată în proporție de aproximativ 50% prin contracte bilaterale, la un preț mediu mai mare comparativ cu 2024.

Compania precizează că:

eliminarea mecanismului MACEE,

scăderea producției hidroelectrice,

temperaturile scăzute din februarie,

creșterea consumului și majorarea importurilor,

au contribuit la creșterea prețurilor energiei pe piețele pe termen scurt.

Prețul mediu de achiziție pentru energia necesară CPT a fost semnificativ mai ridicat față de anul trecut.

Veniturile din segmentul zero-profit au scăzut de la 4,42 miliarde lei la 2,43 miliarde lei, în principal din cauza diminuării veniturilor de pe piața de echilibrare cu 1,97 miliarde lei.

Această evoluție reflectă prețuri mai reduse pe acest segment de piață, precum și un tarif aprobat de ANRE mai mic decât cel aplicat în 2024.

Transelectrica mai subliniază că, în 2025, consumul național de energie electrică a înregistrat scăderi în aproape toate lunile, cu excepția lunilor februarie, aprilie și mai, când s-au consemnat creșteri ușoare.

Cele mai mari scăderi au fost în:

ianuarie: –1,76%,

august: –8,96%.

În lunile de vară, reducerea consumului a fost accentuată de producția tot mai mare a prosumatorilor, pe măsură ce numărul instalațiilor fotovoltaice instalate la nivelul gospodăriilor continuă să crească.