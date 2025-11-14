În structură, consumul populației a crescut cu 1,8%, consumul în economie a scăzut cu 1%, iar iluminatul public a înregistrat o reducere semnificativă de 7,5%, potrivit datelore înregistrate de Institutul Național de Statistică (INS).

Resursele de energie primară în primele nouă luni ale anului au totalizat 25,375 milioane tone echivalent petrol (tep), în creștere cu 1,400 milioane tep (+5,8%) față de perioada similară din 2024. Producția internă a însumat 12,309 milioane tep, în scădere cu 349.500 tep (-2,8%), iar importurile au crescut cu 1,750 milioane tep (+15,5%), atingând 13,065 milioane tep.

Resursele de energie electrică au totalizat 51,345 miliarde kWh, în creștere cu 2,228 miliarde kWh față de aceeași perioadă a anului precedent. Din acestea, producția din termocentrale a fost de 12,163 miliarde kWh, în scădere cu 479 milioane kWh (-3,8%). Producția hidrocentralelor a scăzut semnificativ, cu 22,7%, la 8,865 miliarde kWh, în timp ce centralele nuclearo-electrice au produs 8,042 miliarde kWh, în creștere cu 71,3 milioane kWh (+0,9%).

Producția din centralele eoliene a scăzut la 4,186 miliarde kWh, cu 443,6 milioane kWh mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce energia solară produsă în instalațiile fotovoltaice a crescut la 3,976 miliarde kWh, în creștere cu 1,089 miliarde kWh.

Exportul de energie electrică a înregistrat o creștere semnificativă, ajungând la 10,520 miliarde kWh (+2,361 miliarde kWh). Consumul propriu tehnologic în rețele și stații a fost de 3,572 miliarde kWh, cu 17,3 milioane kWh mai mult decât în perioada corespunzătoare din 2024.

Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, controlat de stat, a reușit să vândă energie electrică cu livrare bandă pentru prima parte a anului 2026 la prețuri în jur de 600 lei/MWh, potrivit datelor de piață. În cadrul ultimei licitații de pe piața contractelor bilaterale (PCCB-LE Flex), SNN a scos la vânzare patru pachete de energie bandă, totalizând 30 MW putere, cu livrare în perioada 1 ianuarie – 10 mai 2026.

Energia scoasă la vânzare a însumat 94 GWh, fiecare pachet având prețul de 570 lei/MWh. Două pachete mari au avut puterea de 10 MW, iar două pachete mai mici au fost de 5 MW fiecare. Licitația a atras mai multe companii interesate, toate pachetele fiind achiziționate de firme din grupul PPC. Jumătate din energie a fost destinată consumului propriu tehnologic al Rețele Electrice, firma de distribuție a grupului, iar cealaltă jumătate a fost preluată de furnizorul PPC Energie pentru clienții săi.

Tranzacțiile au fost finalizate pe 12 noiembrie, iar prețurile obținute de Nuclearelectrica pentru vânzarea energiei s-au situat între 590 și 603 lei/MWh. Această vânzare confirmă interesul ridicat pentru energia nucleară pe piața românească și relevă capacitatea producătorului de stat de a valorifica cantități importante de energie la prețuri competitive pentru anul viitor.