Dacă persoana refuză semnarea, agentul constatator consemnează acest lucru direct în procesul verbal. Actul rămâne valabil dacă este completat corect și comunicat conform procedurilor în vigoare. În anumite situații poate fi menționat și un martor asistent, dar documentul este considerat valabil și în lipsa acestuia, atâta timp cât respectă condițiile de formă.

Un element esențial este comunicarea ulterioară. În lipsa semnăturii, procesul verbal poate fi transmis prin poștă sau prin alte modalități prevăzute de lege, iar termenele pentru contestare nu se vor raporta la momentul opririi, ci la data comunicării oficiale. Pentru unele persoane acest lucru poate însemna timp suplimentar pentru analiză, pentru altele poate deveni un dezavantaj dacă nu monitorizează corespondența și riscă să depășească termenul legal.

În teren, refuzul poate duce uneori la interacțiuni tensionate cu agentul, fără ca acest lucru să fie o regulă. De aceea, expresia refuzului este util să fie calmă și scurtă, fără conflicte inutile.

În momentul întocmirii actului, cea mai practică opțiune este formularea de obiecțiuni. Acestea pot fi trecute direct în procesul verbal, în propriile cuvinte, cu menționarea elementelor contestate sau a situațiilor considerate relevante. Această mențiune ajută ulterior, deoarece arată că nu ai fost de acord încă de la început.

Dacă alegi să semnezi, poți semna și introduce obiecțiuni în același timp, având avantajul că primești copia documentului imediat și că ai termenele clare pentru contestare. Dacă alegi să nu semnezi, este util să notezi separat ora, locul, numele agentului sau alte detalii, pentru a le utiliza ulterior atunci când procesul verbal va fi comunicat oficial.

Contestarea se face prin procedura legală, în termenul stabilit, iar argumentele trebuie susținute cu dovezi: înregistrări, martori, fotografii, date de context. Refuzul semnăturii nu ține loc de argument și nu este o probă în sine.

Concluzie

Pentru cei care intenționează să conteste procesul verbal, varianta cea mai practică este semnarea actului cu menționarea obiecțiunilor, pentru a avea copia imediat și un calendar clar. Dacă nu se semnează, este importantă urmărirea comunicării oficiale, deoarece de acolo curg termenele legale.

Refuzul semnării nu anulează procesul verbal și nu protejează de sancțiuni, ci doar schimbă modul în care documentul este finalizat și comunicat.