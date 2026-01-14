Bulgaria a adoptat oficial moneda euro la 1 ianuarie 2026, înlocuind leva după ani de pregătiri. La două săptămâni de la implementare, primele zile au arătat că sistemele bancare și terminalele de plată au funcționat fără probleme, contrar previziunilor inițiale care avertizau asupra unui potențial haos și recomandau păstrarea numerarului la îndemână.

În perioada de tranziție, care durează 19 zile, plățile în leva rămân legal acceptate, iar mulți cetățeni au retras sume suplimentare în această perioadă, pregătindu-se pentru schimbare.

Magazinele mici au fost primele afectate de lipsa temporară de euro. Unele unități afișau notificări că nu acceptă leva sau permit doar plăți cu cardul, practici care contravin legislației, ce obligă comercianții să accepte leva până la sfârșitul lunii ianuarie, cu excepția tranzacțiilor ce implică mai mult de 50 de monede. Băncile au intervenit rapid, furnizând comercianților pachete de euro și permițând reluarea normală a activității.

De asemenea, compania de stat pentru pariuri sportive și alți operatori de jocuri de noroc au trecut legal la euro încă de la 1 ianuarie, conform modificărilor legislative. Reclamațiile care au apărut s-au referit la lege, nu la nereguli comerciale.

Cursul fix stabilit pentru euro este de 1,95583 leva. În timp ce băncile și oficiile poștale trebuie să respecte această valoare, casele de schimb pot aplica variații de până la 5%. Ocazional, unele bănci au aplicat cursuri incorecte, dar diferențele au fost rambursate prompt, fiind atribuite erorilor umane.

Inițial, unele instituții financiare au impus limite pentru sumele ce puteau fi schimbate sau restricționau depunerile de monede, însă Banca Națională a Bulgariei a confirmat că legea garantează schimbul gratuit și nelimitat al leva în euro pentru primele șase luni. Băncile și-au ajustat rapid procedurile, iar BNB a avertizat că nerespectarea regulilor poate atrage amenzi între 2.550 și 30.600 euro.

Au existat rapoarte privind refuzul minorilor de a schimba leva în euro. Experții au explicat că nu este o încălcare a legii, deoarece persoanele sub 18 ani pot efectua tranzacții valutare doar cu consimțământul părinților sau al tutorelui, necesitând formulare și declarații speciale.