Declarațiile au apărut după ce partidul lui Péter Magyar, Tisza, a obținut majoritate constituțională în parlament. Conform rezultatelor oficiale, după numărarea a 98,9% din voturi, Tisza a obținut peste 53% și 138 de mandate, suficiente pentru o majoritate de două treimi. În același timp, partidul Fidesz a obținut 38,26% din voturi, Mi Hazánk 5,85%, iar DK 1,16%.

În acest context, Péter Márki-Zay a criticat guvernarea Fidesz și a susținut necesitatea unei schimbări politice, precum și a tragerii la răspundere a celor considerați responsabili pentru nereguli. El a arătat că, în ultimii opt ani, o parte a populației Ungariei a susținut schimbarea de regim, însă implicarea nu a fost suficientă pentru a influența decisiv sistemul politic.

Primarul din Hódmezővásárhely a vorbit și despre modul în care a evoluat comunicarea politică, susținând că guvernul ar fi dominat mass-media tradițională, de la televiziune la radio, în timp ce opoziția modernă s-a orientat către rețelele sociale. În opinia sa, această strategie a redus capacitatea de reacție a Fidesz și a contribuit la pierderea puterii de către Viktor Orban, scrie Index.

„Guvernul a dominat mass-media, de la televiziune la radio, iar răspunsul opoziției moderne a fost să treacă la rețelele de socializare. (…) Slavă Domnului că am înlocuit opoziția”, susține primarul orașului Hódmezővásárhely.

Totodată, el a recunoscut că opoziția din urmă cu patru ani a făcut numeroase greșeli și a criticat lipsa de reacție a unei părți a societății, precum și efectele monopolului politic. Acesta a făcut referire și la toleranța față de corupție, considerând că o parte dintre cetățeni nu au fost deranjați de acest fenomen cât timp au perceput beneficii personale.

„Furtul nu i-a deranjat pe oameni până când au simțit că le este și lor de folos”, a mai spus edilul.

Într-o declarație care a atras atenția, Péter Márki-Zay a sugerat ca noua conducere să ia măsuri drastice, inclusiv arestarea familiei lui Viktor Orban. Mai mult, el susține că ar trebui investigate și companiile apropiate acesteia.

„Îi propun lui Péter Magyar să aresteze imediat familia Orbán”, a spus acesta într-o declarație controversată.

El susține că recuperarea fondurilor pe care le numelte deturnate ar putea avea efecte economice importante, inclusiv crearea unui număr mai mare de locuri de muncă.

„Dacă acei bani nu ar fi fost furați, de două ori mai mulți oameni ar fi primit un loc de muncă”, a susținut el.

În același timp, primarul a cerut organizarea de alegeri anticipate, apreciind că funcționarea deplină a democrației depinde de tragerea la răspundere a celor vinovați de infracțiuni.