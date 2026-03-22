După o serie de vizite în zona centrală a Capitalei, Ciprian Ciucu susține că problemele sunt vizibile la fiecare pas și afectează imaginea orașului.

”Oriunde te-ai afla în Centrul Bucureştiului, la o singură privire, în orice direcţie te-ai uita, ceva îţi „zgârie retina”. Într-o singură poză panoramică, facută la întâmplare, vedem zeci de probleme”, a scris primarul pe Facebook.

Edilul a enumerat o serie de situații care contribuie la degradarea zonei centrale: stâlpi de iluminat ruginiți și nefuncționali, mașini parcate neregulamentar, spații verzi distruse, arbori uscați și trotuare murdare.

De asemenea, acesta a semnalat prezența graffiti-ului pe majoritatea clădirilor, panouri publicitare ilegale sau deteriorate, mobilier urban neîntreținut, precum și terenuri transformate în depozite de deșeuri.

Concluzia primarului este una categorică: ”dezordinea este generalizată”.

Potrivit acestuia, situația actuală este rezultatul unei combinații de factori instituționali și administrativi.

Ciprian Ciucu pune degradarea orașului pe seama lipsei de intervenție și a unei slabe asumări din partea autorităților.

Printre principalele probleme identificate se numără lipsa autorității, inacțiunea poliției locale și „blazarea” funcționarilor publici aflați în poziții de conducere, care nu și-au asumat responsabilitatea pentru situația existentă.

În încercarea de a corecta situația, primarul Capitalei a anunțat că va colabora mai strâns cu Primăria Sectorului 1.

Acesta a precizat că, împreună cu primarul George Cristian Tuță, a stabilit o mai bună împărțire a responsabilităților și o coordonare mai eficientă a intervențiilor.

Edilul a descris efortul de a aduce ordine în centrul orașului drept unul dificil, dar necesar.

Pe lângă măsurile imediate, administrația locală are în vedere și proiecte mai ample de reorganizare a spațiilor publice.

”Am decis intervenţii rapide, dar am discutat şi despre proiecte de reconfigurări de spaţii publice cum ar fi Piaţa Lahovari”, a mai declarat Ciprian Ciucu.

Mesajul transmis de primar indică începutul unui proces de intervenție asupra uneia dintre cele mai afectate zone ale Capitalei.

Rezultatele vor depinde însă de capacitatea autorităților de a acționa rapid și coerent, într-un context administrativ complicat și cu probleme acumulate de ani de zile.