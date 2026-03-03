Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, își exprimă nemulțumirea față de alocările bugetare propuse de Ministerul Finanțelor pentru autoritățile locale, avertizând că varianta discutată în cadrul Coaliției ar putea afecta serios bugetele municipiilor.

Edilul susține că modificările analizate riscă să reducă sumele care ajung la primării, în condițiile în care administrațiile locale se bazează pe aceste fonduri pentru investiții și funcționare.

Primarii din mai multe orașe s-au deplasat la București pentru a solicita clarificări din partea Guvernului privind sumele ce vor reveni administrațiilor locale în 2026. Principala temă o reprezintă procentul din impozitul pe venit care rămâne la nivel local și baza de calcul utilizată pentru distribuirea fondurilor.

Una dintre variantele analizate presupune menținerea cotei de 63% din impozitul pe venit pentru autoritățile locale, dar reducerea bazei impozabile prin eliminarea declarației unice, ceea ce ar conduce la scăderea veniturilor municipiilor.

Lia Olguța Vasilescu a declarat că nu a văzut încă proiectul de buget, însă a subliniat că nu va accepta diminuarea procentului de 63% astfel încât localitățile să piardă financiar. Ea a explicat că acest procent reprezintă sumele provenite din localități, din care o parte este reținută la nivel central, iar restul de 63% revine comunelor, orașelor și municipiilor, în funcție de contribuția fiecăruia.

Primarul Craiovei a amintit că, în urmă cu doi ani, din baza de calcul au fost eliminate impozitele pe pensii, dobânzi și jocuri de noroc, ceea ce a redus considerabil sumele totale alocate. Potrivit acesteia, municipiul Craiova ar fi pierdut atunci aproximativ 57 de milioane de lei.

Ea a susținut că premierul Ilie Bolojan nu ar înțelege solicitarea autorităților locale, care vizează păstrarea procentului de 63% raportat la o bază de calcul care să nu fie diminuată. De asemenea, a precizat că se discută inclusiv despre eliminarea declarației unice, iar sumele aferente ar urma să fie direcționate către bugetul național, variantă pe care primarii nu o pot accepta.

„Nu am văzut proiectul de buget. Nu vom accepta ca procentul de 63% să devină mai mic, astfel încât localitățile să piardă financiar. Cei 63% reprezintă sumele care provin din localități: o parte este reținută de Guvern, iar 63% ajunge la comune, orașe și municipii, în funcție de cât au contribuit. În urmă cu doi ani, din această bază au fost eliminate impozitele pe pensii, dobânzile și jocurile de noroc, ceea ce a redus suma totală. De exemplu, Craiova a pierdut 57 de milioane de lei. Premierul Bolojan, în stilul său caracteristic, nu înțelege ceea ce solicităm: păstrarea procentului de 63%, dar raportat la o bază care nu este diminuată. Se discută inclusiv eliminarea declarației unice, iar aceste sume ar urma să meargă la bugetul național. Nu putem accepta această variantă”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Edilul a mai atras atenția asupra fondurilor alocate pentru programele Anghel Saligny și cele ale CNI (Compania Națională de Investiții), despre care a afirmat că sunt la jumătate și ar acoperi programul Saligny doar până în luna martie.

În opinia sa, situația este cu atât mai problematică cu cât bugetul nu este încă aprobat, iar în momentul adoptării, fondurile ar putea fi deja epuizate. Ea consideră că suma prevăzută este insuficientă pentru a acoperi întregul an.

În cadrul coaliției au loc discuții pe această temă, iar primarii solicită o întrevedere cu premierul și cu ministrul Finanțelor pentru a afla exact intențiile privind bugetele consiliilor locale.

Lia Olguța Vasilescu a arătat că, deși li se transmite că taxele majorate rămân la nivel local, în paralel se discută direcționarea unei părți din bani către bugetul național. Ea a subliniat că este nevoie de o soluție prin care și bugetul național să aibă de câștigat, dar fără ca autoritățile locale să înregistreze pierderi.

Primarul a precizat că așteaptă clarificări pentru a putea decide dacă proiectul de buget poate fi votat, subliniind că este imperativ să existe un buget, însă nu în orice condiții.