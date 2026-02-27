Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, modificările privind taxele locale, introducând reduceri de impozit pentru clădirile vechi. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat că diferențele rezultate din aplicarea noii formule de calcul vor fi restituite cetățenilor, iar în Sectorul 4 se va aplica pragul minim de impozitare. Edilul a invocat contextul economic dificil și presiunile asupra populației.

În cadrul aceleiași ședințe de Guvern, au fost aprobate reduceri de impozit de 25% pentru clădirile mai vechi de 100 de ani și de 15% pentru cele cu o vechime cuprinsă între 50 și 100 de ani.

Primarul a declarat, vineri seara, la Antena 3, că prioritatea administrației locale este returnarea sumelor rezultate din noua formulă de calcul a taxelor și impozitelor. Acesta a arătat că reprezentanții Sectorului 4 vor restitui diferențele de bani și și-a exprimat convingerea că și ceilalți primari din București vor proceda la fel, considerând că acesta este cel mai important aspect pentru cetățeni.

Edilul a mai explicat că demersurile făcute de Partidul Social Democrat în ultimele luni au vizat corectarea unor excese din cadrul coaliției de guvernare.

Daniel Băluță a susținut că participarea formațiunii la guvernare a avut tocmai scopul de a readuce o stare de normalitate și de a tempera măsurile considerate împovărătoare pentru populație.

Potrivit primarului, procesul este unul dificil și anevoios, iar conducerea partidului, prin vocea președintelui Sorin Grindeanu, a transmis că se ia în calcul o nouă consultare internă pentru a decide dacă actuala formulă de guvernare mai poate continua.

„În primul rând, o să încep cu lucrul care îi interesează cel mai mult pe oameni. Cu certitudine, noi, cei de la Sectorul 4, și am convingerea că și ceilalți colegi din București vor returna diferențele de bani vizavi de ceea ce înseamnă noua formulă de calculare a taxelor și impozitelor. Acesta este cel mai important lucru. Al doilea lucru foarte important are legătură cu ceea ce Partidul Social Democrat spune de câteva luni de zile, de lupta de gherilă pe care pur și simplu o ducem pentru instalarea unei stări de normalitate. Am participat și suntem cotă în această guvernare tocmai din acest motiv, acela de a reuși să corectăm din excesele pe care colegii de coaliție le au. Drumul acesta este unul foarte greu, foarte anevoios și, după cum ați văzut, și cum și președintele de partid Sorin Grindeanu a declarat că suntem în situația de a fi foarte aproape de momentul în care ne consultăm din nou colegii de partid pentru a vedea dacă mai putem continua sau nu în această modalitate, pentru că e normal să guvernăm pentru oameni și nu împotriva lor”, a spus Daniel Băluță pentru postul de televiziune.

Daniel Băluță a precizat că autoritățile locale au la dispoziție suficient timp pentru a recalcula impozitele și pentru a stabili nivelul acestora în limitele prevăzute de lege. El și-a exprimat convingerea că, în cazul Sectorului 4, se va aplica nivelul minim de impozitare permis de cadrul legal.

Primarul a argumentat că această decizie este justificată de creșterea TVA, de inflație și de majorarea altor taxe, care au făcut viața tot mai dificilă pentru populație.

„Sunt convins că este suficient de mult timp pentru a face aceste calcule și, mai mult, pentru a stabili în interiorul comunităților care sunt limitele de impozitare. În ceea ce privește locuitorii Sectorului 4 sunt convins că vom avea pragul minim de impozitare. Pe minim vom merge, asta este o garanție. De ce? Pentru că viața a devenit insuportabilă pentru oameni, grație creșterii TVA, a inflației și a tuturor celorlalte taxe”, a afirmat edilul Sectorului 4.

Întrebat despre bugetul Primăriei Sectorului 4 pentru anul 2026, edilul a afirmat că, în prezent, nu există nicio estimare clară. Daniel Băluță a menționat că au avut loc mai multe discuții cu Ministerul Finanțelor, însă până acum nu a fost comunicată o proiecție oficială.

Cu toate acestea, primarul a subliniat că, dincolo de calcule și estimări, prioritatea rămâne protejarea cetățenilor, indiferent de opțiunile lor politice.